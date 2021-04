Violeta Alexandru propune USR PLUS completarea protocolului din campania electorală, cu unul pentru colaborarea la nivelul administraţiei şi coordonării politice, după respingerea bugetului Capitalei

Liderul PNL Bucureşti Violeta Alexandru a propus USR PLUS completarea protocolului din campania electorală cu unul care vizează colaborarea la nivelul administraţiei locale şi coordonării politice, în contextul respingerii bugetului Capitalei în această săptămână, scrie news.ro. Ea a adăugat că nu ştie dacă ar fi o soluţie ca USR PLUS să propună o altă variantă de buget, aşa cum a transmis Alianţei primarul general Nicuşor Dan, deoarece bugetul trebuie adoptat rapid pentru ca PMB să nu intre în incapacitate de plată.





„Bucureşti. Soluţia rămâne dialogul. În interesul bucureştenilor care au dreptul să ne ceară să facem treabă. Am discutat cu echipa consilierilor liberali din Consiliul General, cu viceprimarul liberal preocupat de implicaţiile respingerii bugetului în şedinţa trecută - toată disponibilitatea în aceste zile, aşa cum am fost şi au fost colegii mei din prima zi în care a început prima discuţie pe buget, în urmă cu 2 luni. Toată disponibilitatea noastră pentru orice (altă) discuţie necesară pe buget. Din partea noastră nu va exista nicio tergiversare pentru lămurirea oricăror aspecte în vederea adoptării, cât mai curând, a bugetului Capitalei”, a scris Violeta Alexandru vineri pe Facebook.Ea a mai spus că au fost discuţii timp de peste şase săptămâni pe toate amendamentele la proiectul de buget pentru Primăria Capitalei, iar ceea ce contează acum este ca bugetul să fie votat.„Am văzut că, după şedinţa de Consiliu General în care s-a respins bugetul, primarul general a invitat USR - Plus să propună o altă variantă de buget. Nu ştiu dacă aceasta este soluţia ca fiecare grup politic să vină cu câte o variantă acum, la limita deadline-ului în care trebuie votat bugetul pentru a nu intra în incapacitate de plată, dar există un lucru mai important decât orice pentru mine şi colegii mei - dorinţa de a ajunge la o soluţie pentru a se face treabă la Bucureşti. Din câte ştiu s-au discutat peste 6 săptămâni toate amendamentele şi propunerile dar ceea ce contează acum este să sprijinim orice demers constructiv pentru votarea Bugetului”, a completat Alexandru.Preşedintele PNL Bucureşti mai precizează că bugetul trebuie aprobat până la o anumită dată pentru a putea fi încasate sumele din transferuri de la Ministerul Finanţelor, iar alternativa este incapacitate de plată.„De acord (liberalii ştiu foarte bine ce au de făcut după adoptarea bugetului, alături de primar şi de partenerii noştri) să se treacă mai repede la toate deciziile de oprire a cheltuielilor inutile, de eficientizare a cheltuielilor publice. La rectificare ar trebui să se vadă mai bine diferenţa faţă de ceea ce s-a putut face acum. Chiar ştiu că s-a muncit pentru a se ajunge la o structură de buget prin care să se poată începe plata datoriilor istorice, să se plătească cheltuielile necesare, să se continue investiţiile pentru a mişca şantierele lăsate baltă, pentru a începe altele noi. Chiar ştiu că s-au făcut eforturi pentru a structura bugetul, după primele săptămâni în care s-a absorbit cât mai multă informaţie pentru o imagine clară a tuturor problemelor. Nu puţine. Bugetul trebuie aprobat până la o anumită dată pentru a se putea încasa sumele din transferuri de la Ministerul Finanţelor. Mai sunt câteva zile. Alternativa este incapacitate de plată. Blocaj”, a mai spus Violeta Alexandru.Această mai afirmă că soluţie este dialogul şi şi-a exprimat convingerea că PNL şi USR PLUS vor potea evita generarea unor probleme pentru Bucureşti.„Oricum se vor continua discuţiile, evaluările până la rectificare, august/septembrie. Chiar nu se putea face minuni în câteva luni de la alegeri. Nu înseamnă că nu îmbunătăţim lucrurile de la o etapă la alta. Îi cunosc pe liderii USR- Plus. Ştiu că ne respectăm şi că suntem compatibili, în modul în care vedem lucrurile pentru România şi pentru Bucureşti. Am convingerea că toţi trei (alături de echipele noastre, desigur) vrem să evităm generarea de probleme pentru Capitală. Vom găsi răspunsuri şi soluţii prin dialog. O idee ar fi ca, în completarea protocolului din campania electorală, să facem acum unul pentru colaborarea de la nivelul administraţiei şi, de ce nu, de la nivelul coordonării politice. Alături de Nicuşor Dan. Cel pe care l-am susţinut în fiecare zi din campanie. Când i-am spus lui Nicuşor Dan că echipa PNL Bucureşti va fi alături de el pentru ca Firea/PSD - faliment să lase Capitala să respire civilizaţie, nu m-am gândit la câştigarea alegerilor ca scop în sine ci la treaba pe care vreau să o facem împreună pentru bucureşteni. De aceea, îmi respect promisiunile. Efectiv vreau să facem treabă şi să observe bucureştenii curând ce înseamnă lucruri serioase (nu populiste) făcute de oameni care nu reprezintă grupuri de interese ci sunt ghidaţi de buna credinţă. Îmi doresc să facem treabă împreună!”, a conchis Alexandru.Proiectul bugetului Capitalei a fost respins miercuri, în şedinţa Consiliului General, înregistrându-se 17 voturi „pentru”, 22 „împotrivă” şi 14 abţineri.Primarul general Nicuşor Dan a afirmat că este complet nemulţumit de faptul că riscă să întârzie începerea investiţiilor şi plata datoriilor. El a adăugat că bugetul pe care l-a propus a fost dezbătut timp de şase săptămâni cu partenerii din PNL, PMP şi USR PLUS, iar în condiţiile în care USR PLUS a decis să nu mai susţină bugetul, aşteaptă ca Alianţa să vină cu propria variantă de buget.Dan Barna a declarat, referitor la respingerea bugetului Capitalei în şedinţa Consiliului Municipal, că „la prima strigare nu s-a găsit consensul”, însă acesta va apărea la a doua sau la a treia strigare. Liderul USR PLUS a adăugat că este foarte convins că, probabil după sărbătorile pascale, va exista o formulă de buget agreată şi adoptată.Premierul Florin Cîţu a afirmat, miercuri seară, că nu s-a discutat în coaliţie despre bugetul Capitalei, dar a discutat cu liderul USR Dan Barna şi au covenit să medieze situaţia, dacă este cazul. „Este nevie să deblocăm această situaţie cât mai repede pentru că un Bucureşti fără buget înseamnă probleme pentru toată lumea”, a explicat prim-ministrul.