Jurnalista Mioara Costin, numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

Jurnalista Mioara Costin, care şi-a anunţat recent plecarea de la postul Realitatea Plus, a fost numită consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.„Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mioara Costin se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se arată în decizia semnată de premieurl Florin Cîţu şi publicată joi seară în Monitorul Oficial.”Pe 10 martie mi-am anunţat şefii din redacţie că voi pleca de la Realitatea Plus. Sunt aproape 7 ani de stat aici, în care am trecut prin toate etapele. Site, un fel de invitat în studio, o emisiune prezentată, reporter pe politic. Dar nu am renunţat niciodată sa fac teren, chiar daca ajungeam mai rar, la inceput. M-a invatat presa scrisa că nu poţi fi jurnalist daca nu faci teren. Vor urma niste zile de concediu, apoi o perioada de preaviz in care lucrez, in aprilie. După care vom avea drumuri separate”, anunţa Mioara Costin în 15 martie, printr-o postare pe Facebook.”Aş vrea sa se înţeleagă că decizia mea, pentru că eu am decis să plec, nu are vreo legătură cu HG-ul, ce am scris despre Stefan Voinea sau orice altceva. Nu a existat vreun fel de presiune din partea redacţiei. Doar că la un moment dat alegi să pleci. Deşi mă despart greu de oameni şi de locuri. Nu ştiu exact ce va urma de acum încolo, nu am o decizie luată cu privire la locul in care merg, discuţii am avut, ce ştiu sigur e ca am nevoie de o pauză sa imi limpezesc mintea”, preciza ea.