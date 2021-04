Birourile Naţionale Reunite ale USR şi PLUS îşi reafirmă "susţinerea totală" pentru ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, şi "lupta sa pentru transparentizarea şi reformarea sistemului public de sănătate" şi cer Corpului de Control al premierului să publice raportul aflat la baza plângerii penale. "Birourile Naţionale USR PLUS susţin demararea unei anchete de către Corpul de Control al Ministrului Sănătăţii privind existenţa centrelor «închise» de vaccinare", adaugă reprezentanţii USR PLUS.





"Birourile Naţionale Reunite ale USR şi PLUS susţin fără rezerve orice investigaţie menită să lămurească felul în care informaţiile ajung la români. Cerem Corpului de Control al primului ministru să publice imediat raportul care a stat la baza plângerii penale anunţate astăzi. În acest context, susţinem Ministerul Sănătăţii în demersul de verificare a eventualelor nereguli în procesul de vaccinare, orice posibile încălcări ale cadrului legal privind vaccinarea urmând să fie sesizate organelor competente şi aduse la cunoştinţa publicului", au transmis, vineri seară, reprezentanţii USR PLUS.

Birourile Naţionale USR PLUS susţin demararea unei anchete de către Corpul de Control al Ministrului Sănătăţii privind existenţa centrelor “închise” de vaccinare, procedurile, accesul la ele şi modul în care au respectat cadrul legal.

"De asemenea, pentru o corectă informare a publicului, Alianţa USR PLUS solicită premierului Florin Cîţu să desecretizeze minuta şedinţei de guvern în care a fost adoptată hotărârea privind înfiinţarea centrelor speciale de vaccinare, devenite la momentul publicării datelor mai numeroase chiar decât toate centrele aflate la dispoziţia populaţiei. Buna guvernare nu este posibilă departe de ochii publicului, în afara dezbaterii publice şi în lipsa unei asumări clare a responsabilităţilor ce revin fiecărei instituţii şi persoane", au susţinut aceştia.

Conform surselor citate, reprezentanţii Alianţei USR PLUS în structurile statului au un mandat ferm şi consecvent să depună eforturi pentru continuarea reformelor anunţate în debutul acestei guvernări. Primul pas este câştigarea alături de Ministerul Sănătăţii şi întregul Guvern a luptei cu pandemia.

"Transparenţa este esenţială pentru succesul acestei lupte şi nu este negociabilă", au subliniat reprezentanţii USR PLUS.

Corpul de control al prim-ministrului a transmis Ministerului Public o sesizare penală ”in rem”, ca urmare a verificărilor preliminare efectuate la Ministerul Sănătăţii şi la celelalte instituţii din subordinea sau coordonarea Guvernului care au atribuţii legale în privinţa gestionării platformei naţionale privind vaccinarea - Registrul Electronic Naţional de Vaccinări (RENV). Sesizarea vizează accesarea Registrului de către consilieri onorifici ai Ministerului Sănătăţii, Corpul de Cntrol apreciind că ”regimul juridic insuficient definit şi reglementat al consilierului onorific poate crea un mecanism de eludare a regimului incompatibilităţilor şi al conflictului de interese”.





Ministerul Sănătăţii a transmis că accesul în RENV a fost limitat la date statistice, fără caracter secret, adică la informaţii publice, care pot fi accesate de orice persoană.





”Calitatea de consilier onorific este reglementată de Art. 15 din HG 144/2010 iar această prevedere implică posibilitatea de a numi consilieri onorifici pentru elaborarea unor proiecte specifice sau pentru realizarea obiectivelor ministerului.

Ştefan Voinea a fost implicat în proiectul de transparentizare a datelor despre pandemie şi vaccinare, fiind indicat ca persoană de contact în acest sens.

Conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii publice, toate informaţiile gestionate de autorităţi şi de celelalte persoane indicate la Art. 2 din lege sunt informaţii publice. Situaţiile în care informaţiile nu sunt publice sunt expres şi limitativ prevăzute de Art. 12 din Legea 544/2001 şi de Legea 182/2002 privind informaţiile clasificate, precum şi de HG 595/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România” a transmis Ministerul Sănătăţii.

Sursa ciată a precizat că informaţiile accesibile Ministerului Sănătăţii din RENV ”nu se încadrează în niciuna dintre excepţiile prevăzute de Legea 544/2001 şi nici nu există o secretizare a acestor date”.

”Conform legii, informaţiile pot fi secret de stat (secretizate prin HG) sau secret de serviciu, secretizate prin act al conducerii unei persoane juridice. În speţă, baza de date RENV nu avea niciun grad de secretizare, fiind prin urmare publică.

Orice informaţie publică poate fi accesata de catre orice persoană, fără a justifica un interes. Prin urmare, consilierul onorific, investit prin actul de numire cu exerciţiul autorităţii de stat (actul de numire se publică în Monitorul Oficial) avea dreptul să acceseze baza de date RENV fără nicio formalitate suplimentară.

În cazul în care ar fi existat un grad de secretizare, acest grad de secretizare ar fi trebuit adus la cunoştinţa oricărei persoane ce se afla în situaţia de a accesa acele date sau care ar fi dorit să acceseze acele date şi, aşa cum prevăd dispoziţiile legale, ar fi necesitat obţinerea unui certificat ORNISS în prealabil.

Atribuţiile consilierului onorific nu sunt formale, el fiind onorific numai pentru că nu este plătit, şi nu pentru că ar exercita numai formal o astfel de poziţie.

Procesul de transparentizare a datelor privind vaccinarea împotriva COVID-19 se înscrie în coordonatele legale care prevăd dreptul oricărui cetăţean de a avea acces la informaţiile publice, fără a justifica un interes. Ministerul Sănătăţii a manifestat responsabilitate cu privire la datele ce ar fi putut avea caracter personal sau confidenţial în sensul în care, la momentul la care a solicitat INSP accesul la date, nu a solicitat accesul la toate datele gestionate de acesta, ci doar la cele care au caracter statistic şi care puteau fi considerate publice”, a mai transmis Ministerul Sănătăţii.