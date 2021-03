Cîțu explică noile restricții după o săptămână: Am aflat câteva lucruri diferite față de ce s-a întamplat anul trecut / Trebuie să avem puțină răbdare în martie si aprile

La o săptămână de la introducerea noilor restricții, premierul Florin Cîțu a venit după ședința de să explice motivele pentru măsurile adoptate. Șeful Guvernului a susținut „ce aveam noi în acest moment nu mai oprea răspândirea coronavirusului”, iar noile reguli au fost gândite pentru încetinirea răspândirii coronavirusului și pentru a permite accelerarea campaniei de vaccinare.



Cîțu a precizat că a urmărit încă de anul trecut mai mulți indicatori și a avut discuții atât cu reprezentanții administrației locale, cât și cu specialiștii.



Indicatorii invocați de premier au fost numărul persoanelor infectate, al celor care ajung la Terapie Intensivă, numărul de decese și cel al oamenilor care sună la 112 în legătură cu coronavirusul.







Soluțiile, a adăugat el, au fost discutate cu primarii, cu reprezentanții cultelor, precum și cu specialiștii. Am vrut să am discuția onestă cu specialiștii. Am vrut să văd ce se întâmplă, să văd care e

„Din păcate, de la finalul lunii februarie a început să crească nrumărul cazurilor COVID, al celor care au ajuns la ATI, al deceselor și al persoanelor care suna la 112”, a precizat șeful Guvernului.