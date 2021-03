Imaginea momentului în lupta pentru putere în PNL. Care sunt organizațiile care îl susțin acum pe Orban și pe cine poate conta Cîțu

Ludovic Orban a anunțat public că își dorește un nou mandat pentru șefia PNL, iar de la începutul anului până în prezent 17 organizații PNL și-au declarat susținerea pentru acesta.







Deși congresul este programat abia la începutul toamnei, susținerea declarată de liderii de organizații este o strategie de intimidare a unui posibil contracandidat. Surse din interiorul partidului susțin că Ludovic Orban le-ar fi cerut organizațiilor să iasă public să-l susțină pentru a descuraja intenția lui Florin Cîțu de a atenta la fotoliul de președinte PNL.







"În prezent există cam 30 de organizații din cele 47 care îl susțin pe Ludovic Orban, dincolo de declarațiile oficiale alte 15 organizații s-ar uni să-l voteze pe Orban. De ce ? Pentru că premierul nu are o imagine bună în interiorul partidului. Cîțu este perceput în partid ca un filfizon arogant și nehotărât care nu răspunde la telefon și nu poate să-i controleze pe miniștrii USR, iar Orban speculează bine această percepție", au explicat sursele citate.







Oficial, 17 organizații și-au exprimat public susținerea pentru Ludovic Orban: București, Iași, Hunedoara, Caras Severin, Maramureș, Vrancea, Argeș, Călărași, Sector 3 București, Sector 2 București, Mureș, Teleorman, Bistrița, Ilfov, Prahova, Tulcea și Dolj.





Dincolo de declarațiile oficiale există și organizații unde Orban și-a susținut oameni fideli sau a numit președinți interimari și care, bineînțeles, și-ar dori să obțină mandate pline. Și pe votul acestora contează liderul PNL: Sector 1 București, Sector 5 București, Sector 6 București, Dâmbovița, Slobozia, Ialomița, Brăila, Satu Mare, Neamț, Mehedinți, Vâlcea, Timiș (12 organizații).







De partea cealaltă, premierul Florin Cîțu testează terenul pentru o posibilă candidatură și merge în teritoriu pentru a lua pulsul organizațiilor și evident și susținerea acestuia (Vrancea, Craiova - unde inaugurează și semnează reabilitarea unor clădiri).







Întrebat în repetate rânduri de presă dacă dorește să candideze pentru funcția de președinte al PNL, Cîțu a spus că este prea devreme pentru o discuţie în acest sens, fără a nega însă această posibilitate.







„Cu siguranță voi candida la o funcție în PNL. (La ce poate să mai candideze un vicepreședinte?) La prim-vicepreședinte, de exemplu. Voi candida la o funcție la vârful PNL, pentru că experiența pe care am acumulat-o poate ajuta PNL să se dezvolte și să facă față provocărilor politice în următorii ani. Am o relație foarte bună de colaborare cu Ludovic Orban, discutăm pe proiecte de legi, pe tot ce avem, nu sunt niciun fel de probleme. Am lucrat foarte bine și în guvernul precedent”, a declarat Florin Cîțu, într-un interviu la B1 TV.





Chiar dacă imaginea lui Cîțu nu este una grozavă în interiorul PNL, sursele citate susțin că din postura de premier, Cîțu are atuuri importante în mânecă: numirile pe funcții în agenții, la nivel local, dar și banii care îi direcționează către teritoriu.







"Șansa lui Cîțu este să performeze în următoarele luni iar dacă mandatul lui de premier este unul de succes are șanse reale să ridice pretenții pentru funcția de președinte PNL. Poate coagula nemulțumirile liderilor din Transilvania și Muntenia. Orban știe că este contestat și mai știe că în câteva luni poate pierde susținerea liderilor din teritoriu cea de care se bucură acum", au explicat sursele HotNews.ro.









Printre liderii nemulțumiți de actualul președinte și care ar putea să-și arate susținerea pe viitor pentru Florin Cîțu are putea fi Emil Boc, Ilie Bolojan, Raluca Turcan, Gheorghe Flutur, Alina Gorghiu, Florin Roman, Dan Vîlceanu, Iulian Dumitrescu, Rareș Bogdan și Robert Sighiartău.







Un rol important în bătălia internă din PNL îl are și președintele Klaus Iohannis. Opțiunea președintelui va înclina considerabil balanța pentru candidatul la fotoliul PNL.







Reamintim că lupta pentru putere în PNL a fost lansată din ianuarie prin atacurile publice lansate de prim vicepreședintele Rares Bogdan și secretarul general al partidului, Robert Sighiartău la adresa lui Ludovic Orban.



O parte dintre liderii partidului au fost nemulțumiți de modul în care s-au derulat negocierile privind formarea Guvernului Coaliției.







Astfel cei nemulțumiți de Orban au încercat să strângă rândurile și să găsească un succesor pentru șefia PNL iar Florin Cîțu, din postura de premier s-a conturat ca "varianta salvatoare".





Biroul Politic Judeţean al PNL Iaşi a decis, cu unanimitate de voturi, să susţină la viitorul congres al Partidului Naţional Liberal candidatura lui Ludovic Orban pentru un nou mandat funcţia de președinte al partidului. "Este o alegere asumată pe care am luat-o din respect pentru ieşeni, care au votat programul nostru de guvernare şi viziunea liberală pe care le-am construit şi împreună cu Ludovic Orban. În timpul cât a fost prim-ministru, Guvernul României şi-a îndreptat pentru prima dată atenţia către judeţul Iaşi şi către întreaga Moldovă. Niciodată Iaşiul nu a mai fost vizitat atât de des de un premier ca pe durata mandatului domnului Orban, niciodată nu a existat un interes mai mare asupra proiectelor Moldovei ca în timpul în care domnia sa a fost în fruntea Guvernului", a declarat preşedintele PNL Iaşi, Costel Alexe, potrivit Agerpres. (13 martie)

Biroul Politic Judeţean Vrancea al PNL a decis în unanimitate, susţinerea lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de preşedinte al partidului, a anunţat formaţiunea politică. "Preşedintele PNL Vrancea, Cătălin Toma, a supus dezbaterii acest subiect în cadrul şedinţei BPJ, iar liberalii vrânceni au votat cu toată încrederea ca filiala să fie alături de Ludovic Orban în demersul pentru câştigarea unui nou mandat. Înaintea alegerilor anterioare, PNL Vrancea a fost prima filială liberală din România care şi-a anunţat susţinerea pentru actualul şi viitorul preşedinte, aşa că ne menţinem pe aceeaşi linie de seriozitate şi încredere pe care am adoptat-o şi până acum", se arată într-un comunicat al PNL Vrancea.(5 martie)

BPJ al PNL Călărași a adoptat rezoluția de susținere a lui Ludovic Orban, în funcția de președinte al partidului. "Filiala Călărași a fost și este o susținătoare a demersurilor conducerii Partidului Național Liberal, a președintelui Ludovic Orban, pentru gestionarea cu responsabilitate a situației grea cu care România, la fel ca întreaga omenire, se confruntă de aproape un an de zile. Guvernul Ludovic Orban a impus măsuri sociale și economice pentru combaterea și limitarea efectelor pandemiei, reușind în același timp să creeze premisele pentru stabilitatea necesară revenirii și recuperării din criza creată de COVID 19", transmite organizația potrivit Agerpres. (15 februarie 2021)





: Cluj, Bihor, Sibiu, Sălaj, Arad, Alba, Suceava, Giurgiu, Sector 4 București, Gorj, Timiș și Constanța (in total 13 organizații)