Rareș Bogdan, în retragere după atacul la Orban: Demisia ar fi tardivă acum / Trebuia să găsesc niște sinonime pentru expresia "i s-a umflat capul"

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan revine, după atacul dur la adresa lui Ludovic Orban, și spune că, de fapt, ar fi spus că liderul PNL ar fi trebuit să plece după alegerile parlamentare pierdute, pentru că acum este tardiv. El mai spune că regretă că a folosit expresia "i s-a umflat capul" la adresa acestuia: "Trebuia să găsesc niște sinonime (...) E singurul lucru pe care îl regret".

Rareș Bogdan a vorbit, miercuri, la Digi FM, despre interviul care a creat mare vâlvă de la Aleph News, unde a lansat un atac extrem de dur la adresa președintelui PNL.

"Eu am spus ce am avut de spus într-un interviu care a creat mare vâlvă. Eu am vrut să fie un interviu analiză, nu un interviu atac, dar scos din el doar că liderul partidului… s-a spus că ar trebui să plece. Eu am spus: ar fi trebuit după alegerile pierdute, acum e tardiv, acum ne pregătim de congres. Voi vorbi mai mult despre ce avem de făcut. Consider că trebuia o analiză foarte serioasă a cauzelor care au dus la pierderea alegerilor, dar acum va trebui să ne concentrăm pe guvernare și să stăm în spatele premierului Florin Cîțu, pentru a încerca să pornim o guvernare fructuoasă pentru România", a declarat Rareș Bogdan.

Întrebat dacă are nemulțumiri personale pentru că nu a obținut un portofoliu în guvern, el a susținut că "asta e o speculație introdusă de adversarii politici", pentru că nu consideră că am dușmani politici în PNL: "Eu am spus de la început că atâta timp cât sunt europarlamentar și am fost votat europarlamentar în singurele alegeri pe care PNL le-a câștigat cu adevărat în acești 2 ani de zile, cele în care eu am venit și am adus un plus de energie partidului, la invitația lui Ludovic Orban și îi mulțumesc, eu nu am de ce să vin în Guvern, nu renunț la mandatul de europarlamentar și nici nu s-a pus problema”.

El a mai spus că nu a vorbit cu Orban după acel interviu și că o va face: "O să vorbesc, pentru că n-am cu el ca persoană o problemă, am ca exercitare a poziției, cum și-a exercitat poziția de președinte. Nu am cu el ca om ceva. E o persoană plăcută, putem bea ristretto împreună, un ceai. Alcool nu prea bem nici eu, nici el".

Rareș Bogdan a mai susținut că regretă că a folosit expresia "i s-a umflat capul" la adresa lui Ludovic Orban: "În tot interviul dat, și mă bucur că m-ați sunat pentru a face o lămurire, e o exprimare căreia trebuia să-i găsesc niște sinonime. Asta cu lupul alfa e ok, dar am folosit la un moment dat o exprimare care nu mă caracterizează și ar fi trebuit să găsesc alta, legată de <<i s-a umflat capul>>. Nu e caracteristic limbajului meu, e un limbaj mai de stradă pe care îl regret. E singurul lucru din interviu pe care îl regret".