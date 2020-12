Barna spune că Iohannis „a rezonat la un element important”: Dacă o parte din credibilitatea guvernării stă în arbitrajul PSD, n-o să fie nicio stabilitate a Coaliției

Liderii USR-PLUS i-au explicat președintelui Klaus Iohannis de ce nu au fost de acord cu soluția propusă de PNL pentru a debloca negocierile din Coaliție, respectiv ca funcția de președinte al Camerei Deputaților să fie adjudecată în urma unei competiții în plen. Dan Barna a precizat că totul ar fi „la arbitrajul PSD” ceea ce ar insemna că stabilitatea și credibilitatea guvernării ar fi puse sub semnul întrebării.







„Mai este un element important cu care președintele a rezonat, o poziție pe care noi am transmis-o, respectiv că nu se poată pune problema unui acord în care o parte se tranșează în Parlament, prin votul parlamentarilor și o altă parte se negociază de liderii de partide. Am precizat lucrul acesta că nu putem porni la maraton cu un picior rupt. În situația în care această coaliție vine în Parlament și spune o parte din înțelegerea și din credibilitatea guvernării României stă în arbitrajul PSD, nu doar n-o să fim credibili, dar n-o să fie nicio stabilitate a coaliției. Ideea e de a negocia de sus până jos”, a spus Dan Barna.







Liderul PNL, Ludovic Orban a propus sâmbătă în negocierile cu USR-PLUS și UDMR să fie lăsată deschisă competiția pentru șefia Camerei Deputaților, fiecare partid să aibă propriul candidat, iar câștigătorul să susțină candidatul celeilalte formațiuni pentru Șefia Senatului.







Mai mult, Orban a propus încheierea unui acord explicit de susținere, ca o garanție că înțelegerea va fi respectată. Soluția propusă de Orban nu a fost însă susținută de Barna și de Kelemen. Potrivit surselor citate, useriștii se tem de o înțelegere pe care liberalii ar putea-o face cu pesediștii astfel încât Orban să câștige. Altfel spus, o competiție aranjată.