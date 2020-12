Tudor Pop (USR): Nu acceptăm ca liberalii să aibă toate poziţiile de decizie; PNL nu e pom de Crăciun

"Facem guvern împreună cu PNL, nu în jurul PNL, că PNL nu e pom de Crăciun şi nici noi nu suntem pe post de globuri. Noi am primit mandat de la oameni pentru a guverna într-o majoritate de centru dreapta reformatoare, nu pentru a face figuraţie pe lângă Ludovic Orban. şi vom respecta acest mandat. Din păcate, PNL a venit la discuţii şi a zis aşa: noi avem deja premierul şi preşedintele Camerei Deputaţilor, hai să înceapă negocierea! Cu o astfel de atitudine la adresa celor care ar trebui să-ţi fie parteneri nu îţi găseşti aliaţi pentru o majoritate. Votul din 6 decembrie obliga partidele de centru dreapta la parteneriat, mai ales în condiţiile unui PSD încă puternic. Acesta este mandatul dat de votanţii dreptei. Dacă voiau guvernare PNL cu sateliţi care să facă figuraţie, votau covârşitor PNL. Însă aproape jumătate dintre ei au votat USR PLUS şi UDMR", a scris Tudor Pop, duminică, pe Facebook.Deputatul Tudor Pop susţine că "PNL vrea poziţiile cheie în Executiv şi Legislativ, pentru a controla şi guvernul şi majoritatea parlamentară, iar celelalte partide doar să-i asigure majoritatea"."A luat 25% la alegeri şi are pretenţii de partid cu 45%. Nu vom accepta ca PNL să aibă toate poziţiile de decizie, iar noi doar să executăm", a adăugat Pop.Reprezentanţii PNL, USR PLUS şi UDMR au negociat sâmbătă şi duminică, la Vila Lac 1, formarea unei coaliţii de guvernare.Purtătorul de cuvânt al UDMR, Hegedus Csilla, a anunţat că runda de negocieri de duminică s-a încheiat, în condiţiile în care nu s-a putut conveni asupra persoanei premierului, astfel încât liberalii şi USR PLUS îşi vor prezenta candidaţi proprii pentru funcţia de prim-ministru la consultările convocate pentru luni, la Palatul Cotroceni, de către preşedintele Klaus Iohannis.