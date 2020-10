VIDEO ​Ponta, mesaj la 5 ani de la Colectiv: Am fost convins că prin demisia mea încep lucrurile să se schimbe. Nimic nu s-a schimbat

„A fost o noapte foarte, foarte lungă, eram peste ocean, la 15.000 km de București, când am primit știrea că s-a întâmplat ceva rău. În avion, trecând oceanul, mi s-a părut că am făcut 5 zile, mi s-a părut că am făcut o săptămână. Nu mai ajungeam odată, era noapte. Primeam din când, sunt mai multe victime, sunt mai multe victime. Am zis să ajung odată la București, că pot într-adevăr să fac ceva”, spune Ponta.Fostul premier afirmă însă că bătălia politică începuse însă. „Măcar un singur om trebuia să fie responsabil. Am vrut să fiu eu acel om. Am fost convins că prin demisia mea încep lucrurile să se schimbe. Sunt iată 5 ani de la acea noapte. Știu că pentru mulți alții a fost poate mai rea decât pentru mine, dar eu așa o s-o țin minte, cea mai urâtă noapte, cea mai lungă noapte din viața mea”, adaugă fostul premier.Ponta consideră că a făcut bine că a demisionat atunci, susținând că demisia sa nu a schimbat lucrurile, ci s-a oprit schimbarea. În final el, spune că după 5 ani nu s-a schimbat nimic.