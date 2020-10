Fostul primar al Sectorului 3 Liviu Negoiță, fost lider PDL, s-a înscris în PMP

Liviu Negoiță, unul dintre foștii lideri ai vechiului PDL și fost primar al Sectorului 3, s-a înscris în Partidul Mișcarea Populară. El se află pe lista partidului pentru Camera Deputaților în București, la alegerile parlamentare.

Partidul Mişcarea Populară a depus, sâmbătă, la Biroul Electoral Municipal listele pe Bucureşti ale candidaţilor la parlamentare, la Camera Deputaţilor lista fiind deschisă de Eugen Tomac, preşedintele formaţiunii, iar la Senat, de Cristian Diaconescu, potrivit Agerpres.

Următorii pe lista pentru Camera Deputaţilor sunt: Ioana Constantin, Sebastian Moise, Liviu Negoiţă, Ştefan Florescu, Gabriel Rădulescu.





Pe lista PMP Bucureşti pentru Senat se mai află Doru Onaca.





"Se pare că suntem primul partid care şi-a depus astăzi lista de candidaţi pentru Bucureşti la Camera Deputaţilor şi Senat. Traversăm o perioadă foarte grea, nu am mai avut o asemenea situaţie, ca în plină criză de sănătate publică să avem alegeri parlamentare. Prin urmare, cred că toată clasa politică are în faţă un test extrem de important, acela de a-i convinge pe români că democraţia nu poate fi suspendată, chiar şi în asemenea situaţii şi trebuie să dăm un vot responsabil pentru un Parlament care are în faţă o sarcină extrem de grea, aceea de a pregăti ţara de o perioadă extrem de dură. Un Parlament care trebuie să vină să dea legi bune pentru economie, pentru sănătate, pentru educaţie", a spus Tomac la sediul BEM.





El şi-a exprimat regretul că românii trebuie să voteze un Parlament tot de 500 de parlamentari, şi nu de 300, aşa cum s-a decis la referendum. Tomac a amintit că din 2018 există la Legislativ un proiect privind reducerea parlamentarilor la 300, însă până în prezent Camera Deputaţilor nu l-a votat.

Liderul PMP, Eugen Tomac, a anunţat înscrierea lui Liviu Negoiţă în partid.

Liviu Negoiţă a spus că s-a înscris în PMP deoarece partidul are o echipă de oameni serioşi şi el îşi poate aduce contribuţia prin experienţa de parlamentar şi în administraţia publică.





"Am revenit pentru că am găsit aici, în PMP, o echipă de oameni serioşi, experienţa pe care eu o am atât în calitate de parlamentar şi în administraţia publică a Bucureştiului m-a făcut să decid venirea în Partidul Mişcarea Populară şi să putem să facem ceva pentru bucureşteni şi pentru românii din celelalte localităţi. Eu cred că, aşa cum se poate observa pe scena politică, atât politica pe care o face PNL, cât şi PSD, dar şi USR care este un implant nereuşit în politica românească numai uitându-se românii la o astfel de variantă îşi dau seama că au nevoie de PMP, de aceea sunt aici, sper să-mi aduc contribuţia ca noi să obţinem un procent important şi să facem legi necesare pentru bucureşteni, dacă ar fi să mă refer la faptul că se moare în Bucureşti, dincolo de pandemie, de poluare. Ori nu se poate ca Parlamentul să rămână impasibil la o astfel de situaţie Bucureştiul aproape cea mai poluată capitală din UE. De asta sunt eu aici", a declarat Liviu Negoiţă, la sediul BEM.





Liviu Negoiţă, în vârstă de 58 de ani, a fost deputat în legislaturile 1996-2000 și 2000-2004, ales în București pe listele PD. Negoiță a fost și primar al Sectorului 3. El a fost vicepreședinte al PDL, iar la 6 noiembrie 2009 a fost desemat de președintele de atunci Traian Băsescu pentru a forma un guvern, după ce Parlamentul nu a validat guvernul format de Lucian Croitoru.