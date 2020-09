Moment final al campaniei electorale al alianței PNL USR PLUS. Nicușor Dan: „Nu vă mai lăsați păcăliți de administrația PSD, care v-a furat 4 ani din viață”

Recomandat de PNL

Prezentarea candidaților la primăriile de sectoare

„Nu am văzut picior de pesedist în stradă”

„Vorbiți cu toți cei pe care îi cunoașteți și îndemnați-i să iasă la vot”

„Este un vot pe care îl dați pentru dumneavoastră, pentru copiii și nepoții”

„Adevărul va învinge minciuna”

„Nicușor Dan are spiritul Bucureștiului”

Finalul de campanie electorală i-a adunat la București pe cei care au format parteneriatul pentru București, o alianță a partidelor de dreapta, PNL și USR PLUS, care a decis, „în interesul cetățenilor” să propună candidați unici la Primăria Generală și la primăriile de sector și liste separate pentru Consiliul General. Primii care au vorbit invitaților au fost candidații la sectoare, Clotilde Armand, Radiu Mihaiu, Adrian Moraru, Simona Spătaru, Cristi Băcanu și Ciprian Ciucu. Fiecare a atras atenția asupra problemelor din sectoarele în care candidează și și-au prezentat, pe scurt, proiectele. Apoi au vorbit liderii partidelor, mai întâi șefii pe București, Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu, de la USR PLUS, acesta din urmă fiind candidat la Consiliul General și propus ca viceprimar, apoi Violeta Alexandru, de la PNL.Momentul cel mai așteptat a fost cel al lui Nicușor Dan, candidatul la Primăria București al acestor partide. Discursul său a fost unul emoționant, adresat atât voluntarilor care au fost prezenți pe stradă în aceste săptămâni, dar și alegătorilor. „Le mulțumesc miilor de prieteni din PNL și USR PLUS care au bătut Bucureștiul săptămânile acestea: au făcut un efort extraordinar. Nu s-au luptat cu alți competitori politici, nu am văzut picior de PSD-ist în stradă. S-au luptat cu un sistem care a folosit banii bucureștenilor ca să convingă alți bucureșteni că albul e negru și negrul e alb.Urmează două zile și mai importante decât luna care a trecut. Pentru cei din PNL și USR PLUS, care vor fi în secțiile de votare, urmează două zile foarte încărcate”.Apoi, Nicușor Dana a vorbit bucureștenilor, pe care i-a rugat să iasă la vot: „Pentru toți susținătorii noștri, urmează testul adevărat: de a ieși la vot și de a convinge cât mai mulți dintre apropiații lor să iasă vot.Am un mesaj pentru oamenii din clasa medie, pentru antreprenori, pentru angajați, pentru corporatiști, pentru liberi profesioniști: nu mai lăsați PSD-ul să vă fure viitorul pentru că, în acești 4 ani, orașul ăsta a pierdut oportunități de dezvoltare. Noi știm cum să facem, în următorii 4 ani, ca orașul acesta să se dezvolte.”Candidatul dreptei a reamintit de parteneriatul cu guvernul, cu ajutorul căruia va pune în practică multe dintre proiecte. „Prim-ministrul a promis de mai multe ori că va ajuta Bucureștiul să aibă metrou de suprafață, să aibă șosea de centură, autostradă de centură, centură verde. Știm să facem lucrurile acestea. Știm să dăm timp antreprenorilor. Știm să facem achizițiile publice predictibile pentru a dezvolta o piață locală. Știm, cu alte cuvinte, să dăm oportunități, să dăm locuri de muncă, să dăm un punct de vedere economic oamenilor cu perspectivă realistă de viață, aici.”Nu au lipsit mesajele pentru familii: „Nu vă mai lăsați păcăliți de administrația PSD, care v-a furat 4 ani din viață. Patru ani în care nu au fost în stare să facă o creșă, o grădiniță sau o școală. Noi avem resursele, avem expertiza și promitem să facem în București o infrastructură școlară pentru secolul 21” și pentru vârstnici: „Uitați-vă cum arată orașul pe care l-au administrat cei care vă spun că vă stau aproape. Este un vot pe care îl dați pentru dumneavoastră, dar și pentru copiii și nepoții dumneavoastră.”Finalul discursului lui Nicușor Dan a făcut din nou apel la importanța voturilor bucureștenilor: „Cele mai importante două zile urmează. Vorbiți cu prietenii, vorbiți cu familia, vorbiți cu toți cei pe care îi cunoașteți și îndemnați-i să iasă la vot, îndemnați-i să meargă la vot de dimineață ca să evite orice surpriză, îndemnați-i să voteze util pentru că nu există alternativă în aceste alegeri. Există PSD și există DREAPTA. Pe 27 septembrie, adevărul va învinge minciuna, competența va învinge incompetența și cinstea va învinge corupția: la vot!”Au venit la rând șefii USR PLUS. Dacian Cioloș a spus că „duminica aceasta este cea mai importantă din ultimii patru ani, pentru că am așteptat-o, ca să trecem într-o nouă etapă, și este cea mai importantă din următorii patru ani, pentru că după 27 septembrie și după 6 decembrie patru ani nu vom mai avea ocazia să revenim la un astfel de moment”. Dan Barna a făcut referire la ceea ce-și doresc bucureștenii: „Dacă ne gândim la oamenii din București aproape că ne gândim dacă le putem găsi vreo vină pentru că își doresc să trăiască într-o capitală europeană, pentru că-și doresc ca taxele lor să se regăsească în serviciile publice”.Discursul final al fost cel al premierul Ludovic Orban, unul dintre artizanii acestei alianțe făcute de partidele de dreapta la București. „Eu n-am văzut PSD în campania asta în București. Să nu credeți că nu există. Noi suntem ziua, ei sunt noaptea, ca hoții”. El a vorbit despre faptul că Gabriela Firea stă prea puțin în București, pentru că stă prea mult timp în Voluntari. „Ne luptăm cu un adversar care este capabil de orice, pentru că sunt disperați”. „Nicușor Dan are spiritul Bucureștiului, are cu adevărat viziunea pentru un București european al secolului 21”.