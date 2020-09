VIDEO Băsescu se declară convins că Înalta Curte va schimba verdictul primei instanțe privind colaborarea sa cu Securitatea

Fostul președinte Traian Băsescu susține că s-a făcut o execuție la Curtea de Apel București, care a decis că el a colaborat cu securitatea, și se declară convins că Înalta Curte de Casație și Justiție va schimba această soluție.

"În mod cert o să câștig procesul la Înalta Curte. Nu e posibilă o judecată cum a făcut-o judecătorul de la Curtea de Apel. Mie mi se pare că s-a făcut o executie. Vă asigur, sper ca la Înalta Curte, unde va fi un complet de 3 judecători, să fie o abordare corectă, nu a unui judecător care el însuși aștepta verdictul de la CNSAS", a declarat Băsescu, marți, la interviurile HotNews LIVE la distanță, întrebat dacă a colaborat sau nu cu Securitatea.

În septembrie 2019, Curtea de Apel București a decis că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea. Decizia nu este definitivă, fiind atacată de fostul președinte la instanța supremă.

Dosarul a fost deschis la sesizarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care cere stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii pentru Traian Băsescu. În acţiunea depusă la instanță de CNSAS pentru stabilirea colaborării cu Securitatea a lui Traian Băsescu se afirmă că fostul preşedinte şi-a turnat colegii şi a menţinut legătura cu Securitatea ca persoană de sprijin, până aproape de căderea regimului. În dosar sunt documente de la SRI şi MApN.





Băsescu a susținut în repetate rânduri că nu a fost colaborator al Securității.

”Eu nu am știut că contrainformațiile militare reprezintă Securitatea. Niciodată n-am știut că mi s-a dat un nume conspirativ. Abia când mi s-au dat cele două note, colonelul Tudor mi-a zis: Semnează Petrov. Niciodată nu mi s-a dat un nume conspirativ. Eu nu am știut că contrainformațiile militare reprezintă Securitatea. Eu abia dupa Revoluție am aflat de legatura contrainformațiilor militare. Am crezut că este un serviciu subordonat comandamentului forțelor navale, asa scrie și pe frontispiciu. Rapoartele mele au fost depuse la companie nu la Securitate și sunt semnate „Căpitan Traian Băsescu. Daca eram colaborator, trebuiau semnate tot cu Petrov”, susținea Băsescu în septembrie 2019.