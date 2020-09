Nicușor Dan a mers cu sesizările de pe București Umilit la primăria condusă de Gabriela Firea

Recomandat de PNL

Candidatul dreptei a anunțat într-o conferință de presă în fața Primăriei Municipiului București că site-ul a strâns 26.646 de sesizări, după care a mers personal și a depus dosarele, așteptând împreună cu ceilalți cetățeni la coada care se întindea în afara clădirii Primăriei. Nicușor Dan nu a ezitat să remarce aglomerația de la registratură. ”Apropo de registratură, am trecut pe acolo și, parcă auzeam de la Primăria Capitalei că s-a digitalizat totul. E o coadă de mai mult de 10 persoane în momentul ăsta, care iese până în stradă”, a punctat acesta.În 2 săptămâni de la lansare, peste 26.000 de sesizări au fost postate pe bucureștiumilit.ro , site pe care Nicușor Dan l-a pus la dispoziția cetățenilor pentru ca ei să arete cum văd orașul în care trăiesc zi de zi, necosmetizat. ”De 15 ani mă ocup de problemele bucureștenilor și știam că orașul ăsta are probleme mari, dar nu mă așteptam ca în două săptămâni să fie așa de multe. Pentru că e o diferență mare între ce este în București, problemele cu care oamenii se confruntă și o realitate vândută pe banii noștri, pe zeci de milioane pe publicitate, despre cum își închipuie primarul nostru din Voluntari că este viața bucureștenilor ”, a declarat Nicușor Dan.Printre cele mai frecvente probleme pe care le-au sesizat oamenii sunt poluarea, gropile de gunoi, starea proastă a drumurilor, lipsa apei calde, parcuri și spații verzi, transportul în comun. Din lista celor mai frecvent întâlnite sesizări face parte și traficul, o problemă ce încă a rămas nerezolvată, deși primarul în funcție, Gabriela Firea, promitea acum 4 ani că va face ”revoluție în trafic”.Nicușor Dan a anunțat chiar în fața primăriei că a cooptat în echipa sa de consilieri o personalitate recunoscută la nivel mondial. ”În echipa de experți cu care vom lucra la Primăria Capitalei, după 27 septembrie, o să vină o personalitate mondială a transportului public, domnul Michael Horodniceanu, de origine română, a studiat la Liceul Caragiale. A emigrat în Statele Unite, a condus transportul public din New York în anii 80 și transportul public din zona metropolitană a New Yorkului, în anii 2000, în total 30 de ani dedicați acestei activități. Este, în paralel, profesor la New York University. A acceptat să fie consilierul primarului general pentru chestiuni de trafic”, a spus Nicușor Dan.Totodată, candidatul dreptei a ținut să facă o paralelă între specialiștii cu care el vine să lucreze la Primărie și cei pe care i-a angajat Gabriela Firea. Unul dintre aceste exemple este Marius Coaje, consilierul pe probleme de infrastructură al actualului primar general, condamnat pentru furt și fără un CV relevant, existând suspiciunea că nu are studii corespunzătoare postului pe care lucrează.Nicușor Dan a reamintit faptul că prioritățile sale pentru mandatul de Primar sunt un trafic mai bun, poluare redusă, apă caldă și căldură, dar și eliminarea caracatiței infracționale care a acaparat în prezent administrația publică din București.