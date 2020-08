Primarul din Târgu Mureş propune ca şcoala să înceapă după alegeri, pentru dezinfectarea secţiilor de votare

O altă propunere a edilului este ca alegerile generale să fie stabilite tot pe 27 septembrie, în acelaşi timp cu alegerile locale, astfel încât să poată fi eliminat pericolul răspândirii COVID-19 în spaţiile din şcoli în care au funcţionat secţiile de votare."În varianta probabilă că alegerile locale nu vor fi amânate şi că acestea vor avea loc la data de 27 septembrie, vin cu următoarea propunere privind începerea noului an şcolar: având în vedere numărul mare de unităţi şcolare existente în Târgu Mureş, la fel şi în marile oraşe din ţară, opinez ca anul şcolar să înceapă la data de 5 octombrie, la distanţă de o săptămână de la desfăşurarea alegerilor. Consider că această măsură ar fi benefică pentru toată lumea în contextul pandemiei actuale, având în vedere şi procesul de dezinfectare pe care trebuie să-l facă autorităţile locale în unităţile de învăţământ, care vor funcţiona ca secţii de votare în perioada alegerilor", a scris Florea, sâmbătă, pe Facebook."De asemenea, pentru a reduce şi mai mult riscul de răspândire a coronavirusului, propun ca alegerile generale să fie stabilite pentru data de 27 septembrie, în acelaşi timp cu alegerile locale. Consider aceste măsuri ca fiind extrem de utile, în special faţă de elevi", a apreciat Dorin Florea.