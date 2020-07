VIDEO Senatorul PNL Daniel Fenechiu a băut coniac în direct pe video în timpul unei pauze la Comisia Juridică: „Și ca lumea să nu știe ce fac beau din ceșcuță” / „Era o glumă”

„E adus de la o podgorie de undeva de lângă Luxemburg. Un coniac din anul nașterii mele, are 50 de ani. Așa, când e un moment important, beau câte un păhărel, îmi stimulează creativitatea. E foarte ok”, a spus senatorul PNL Daniel Fenechiu.„Și ca lumea să nu știe ceva fac beau din ceșcuță. Pe vremuri, când eram elev și fentam anumite reguli îmi puneam în ceșcuță. Domnul Ganea, noroc!”, a spus Fenechiu.„Bag-o sub masă, Daniele”, se aude vocea unui coleg.„Se vede că e pauză”, spune un alt coleg.„Ei, domnu Ganea (n.r. Ion Ganea, PSD), dacă veneai și tu cu un pește. Ce mișto mergea după un coniac...”, mai spune Fenechiu.„Daniel, vrei să-ți dezvălui secretul? Fraților, are ceai de mușețel acolo. Mi-a dat și mie și știți că eu-s nebăutor”, a spus pe videoconferință RP (nr. posibil Radu Preda, PSD).Dialogul a continuat, fiind pauză în dezbaterile comisiei, iar Fenechiu s-a plâns în glumă că unii colegi din PNL ar vrea să-l carantineze. „Eu sunt o victimă în țara asta, eu voiam să terminăm cu astea…”, scrie Ziarul de Bacău. HotNews.ro l-a contactat miercuri dimineață pe senatorul PNL Daniel Fenechiu pentru a-l întreba de gestul său.„Eram în pauză, a fost un moment gustat de majoritatea colegilor. Nu știam că se înregistrează. Cei care cred că un senator sau deputat nu e om, greșesc. E glumă evidentă”, a spus senatorul Fenechiu.