Camera Deputaților a respins proiectul UDMR care obliga autoritățile locale să asigure folosirea limbii maghiare în administrație

Camera Deputaților a respins miercuri proiectul UDMR care obliga autoritățile locale să asigure folosirea limbii maghiare în administrație. Cu excepția UDMR toate partidele parlamentare au respins inițiativa legislativă care modifica Codul administrativ și introducea obligativitatea oficializării limbilor minorităţilor naţionale în administraţia publică locală. Proiectul merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.





Cu 287 de voturi pentru respingere și 21 împotrivă, inițiativa UDMR a fost respinsă de Camera Deputaților și merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.







"Nu se justifică adoptarea unei astfel de iniţiative legislative cu atât mai mult cu cât expunerea de motive nu conţine o fundamentare a soluţiilor legislative preconizate, iniţiatorii motivându-şi demersul pe posibila declarare a neconstituţionalităţii Codului administrativ în vigoare de către Curtea Constituţională", se arată în raportul comsiilor de specialitate cu recomdare de respingere.

Vezi aici fișa proiectului de lege.







Dezbaterea proiectului de lege a creat din nou tensiuni între parlamentarii puterii și opoziției care s-au acuzat reciproc și și-au pasat responsabilitatea adoptării tacite a controversatei inițiative legislative.





Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a anunțat în debutul dezbaterii că PSD depune două proiecte de hotărâre de modificare a regulamentelor celor două Camere potrivit cărora nu vor fi luate în considerare pentru dezbaterea inițiativelor care afectează caracterul naţional, independent, unitar şi indivizibil al statului român.





"Eu consider că acest derapaj este evident, este un conflict declanşat interetnic nepermis şi duce într-o direcţie, de către preşedintele României, a anilor 1990. De aceea, atât eu, cât şi domnul Robert Cazanciuc, preşedintele Senatului, depunem astăzi două proiecte de hotărâre privind modificarea regulamentului Camerei Deputaţilor şi al Senatului.(...) Cu alte cuvinte, după 30 de ani, se termină acest cretinism de folosire a unui conflict interetnic politic", a declarat Ciolacu.





Florin Roman, PNL: "În momentul în care ai în Parlament două proiecte de lege care prevăd federalizarea şi enclavizarea României după ce tocmai noi am sărbătorit 100 de ani de la făurirea statului unitar român modern, iar alţii se pregătesc să comemoreze Trianonul, preşedintele României nu poate rămâne impasibil atunci când declaraţiile politice se transformă în proiecte de lege. Partidul Naţional Liberal spune că, prin votul de respingere a acestui proiect, astăzi România câştigă şi Partidul Social Democrat şi UDMR, care au făcut acest troc politic, vor pierde."







Liderul grupului parlamentar Pro Europa de la Camera Deputaţilor, Victor Ponta a spus că PNL să facă o declaraţie publică şi să semneze un acord în care să spună că nu va mai colabora niciodată cu UDMR.



"Vreau să fac un apel să terminaţi cu aceste cretinisme. Să vorbeşti în 2020 despre luarea Ardealului e un cretinism. Cred că trebuie să vorbim despre altceva dacă vreţi să vorbim totuşi despre lucruri cu cap. Apropo de colaborarea cu parlamentarii UDMR, că văd că de aici e marea problemă. Din câte ştiu, anul trecut am votat şi eu moţiunea de cenzură împotriva Guvernului PSD, dacă nu mă înşel, şi cei de la UDMR" a spus Ponta.







Liderul UDMR, Kelemen Hunor a subliniat că proiectul parlamentarilor săi este constituţional, iar obiectivul a fost de fapt "corectarea Codului lui Dăncilă".



"A revenit preşedintele cu o nouă declaraţie - am auzit că noi am fi pregătit un Cod administrativ paralel. Paralel cu ce? Spune preşedintele că noi dorim impunerea limbii maghiare în Transilvania. Acest lucru nu este adevărat. Este un scenariu complotist, este un fake news, este instigare la ură, este naţionalism, este xenofobie curată. De două săptămâni vedem o competiţie acerbă în a demonstra că maghiarii din România şi limba maghiară reprezintă un pericol la adresa României şi a românilor. Ştiţi că nu este adevărat. Este fals, este o prostie. Vă rog, vă implor opriţi-vă! Daunele politice şi sociale încă nu se văd, dar pot fi intuite şi logic deduse din cele întâmplate. De 30 de ani am militat prin mijloace democratice pentru a asigura minorităţii maghiare, după decenii de dictatură, cadrul instituţional în vederea păstrării identităţii culturale, etnice. (...) Vă rog, nu distrugeţi ce am construit", a spus liderul UDMR.



Proiectul a fost iniţiat de 30 de parlamentari UDMR, a fost respins de Senat. Preşedintele Klaus Iohannis a criticat proiectul, susţinând că acesta este neconstituţional. El a afirmat că nu va tolera apariţia unei astfel de legi.