Sondaj IMAS: PNL și PSD, în scădere în martie. USR, PLUS și Pro România cresc

Astfel față de măsurătoarea anterioară, PNL a scăzut cu patru procente, de la 40,7% la 36,7%. O pierdere a înregistrat și PSD care a rămas fără două procente în intențiile de vot, de la de la 25,8% la 23,9%.USR a câștigat peste două procente având un scor electoral de 12,5%, față de 10% la măsurătoarea din februarie. PLUS aproape și-a dublat însă scorul electoral, ajungând de la 3,5% la 6,5%.Un alt partid care a înregistrat creștere este Pro România, formațiunea lui Victor Ponta fiind creditată cu 5,8%, față de 4,6% în februarie.Celelalte partide parlamentare sunt sub pragul electoral: ALDE - 3,5%, UDMR - 4,5%, iar PMP - 3,5%.20% dintre cei intervievați se declară nehotărâți, iar aproape 5% spun că nu ar vota dacă duminică ar fi alegeri parlamentare.Sondajul a fost realizat telefonic de IMAS la comanda Europa FM, în perioada 5-26 martie, și are o marjă de eroare de 3,1%.