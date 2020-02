Scandal la alegerea lui Mihai Fifor la şefia PSD Arad. Parlamentari ai filialei ameninţă cu demisia

Dorel Căprar a fost reales preşedintele filialei Arad la începutul lunii februarie, însă conducerea PSD a stabilit că decizia este nestatutară, din cauza problemelor pe care Căprar le are cu legea, fiind inculpat în dosarul şpăgilor. El este acuzat de 12 infracţiuni de folosire a influenţei sau autorităţii.

Deputatul Florin Tripa, ales președinte executiv al PSD Arad, a declarat, sâmbătă, pentru Mediafax, că a fost vorba despre o competiție internă corectă din care PSD are de câștigat."Conferința Județeană de alegeri a PSD Arad s-a încheiat cu alegerea în funcția de președinte a lui Mihai Fifor, care a obținut 64 de voturi, față de 58 câte a obținut contracandidatul său, Dorel Căprar, fost președinte al filialei județene. Eu am fost ales președinte executiv și voi face echipă cu Mihai Fifor, fiind aleși, de asemenea, 17 vicepreședinți, din cei 33 de colegi care au candidat. A fost o conferință corectă care a ținut în jur de șase ore, a fost o competiție internă până la urmă și trebuie să strângem rândurile. PSD a avut de câștigat, nu Fifor sau Tripa, iar de luni suntem o echipă unită și mergem mai departe", a explicat Tripa.Deputatul Adrian Todor a anunțat în cadrul Conferinței Județene de alegeri a PSD Arad că va demisiona, luni, din funcția de președinte interimar al filialei municipale PSD Arad, fiind nemulțumit că în cadrul ședinței s-a votat revenirea unui consilier care demisionase anterior și care a avut, astfel, drept de vot."A fost o forțare, i s-a permis să revină asupra demisiei și să voteze, iar eu am argumentat că nu poți reveni asupra unei demisii. Nu este corect să i se dea dreptul să voteze, iar în cadrul conferinței s-a supus la vot și s-a votat acest lucru. Aici am fost nemulțumit, nu cred că a fost în regulă. A fost un vot strâns între cei doi candidați la funcția de președinte al PSD Arad, un vot putea să conteze. Eu am fost în tabăra fostului președinte Căprar. care a pierdut competiția. și respect votul colegilor, dar nu pot accepta revenirea asupra unei demisii. Nu mă regăsec în noua echipă câștigătoare", a declarat Todor pentru Mediafax.Acesta a subliniat că va avea o discuție cu conducerea PSD pe marginea situației create în cadrul Conferinței Județene a PSD Arad."Domnul Mihai Fifor a anunțat în cadrul conferinței că va candida pentru funcția de primar al Aradului, eu nu mă regăsesc lucrând într-o echipă cu domnia sa, motiv pentru care îmi dau demisia și las locul liber. La organizația municipală PSD Arad nu au fost alegeri, nu s-a dorit, a fost un interimat prelungit. Este normal acum să fac un pas în spate", a menționat Adrian Todor.La Conferința Județeană de alegeri a PSD Arad au fost prezenți, printre alții, secretarul general interimar Paul Stănescu, fostul ministru Titus Corlățean dar și parlamentari social-democrați din țară.