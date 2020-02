Adrian Albu, supraviețuitor din Colectiv, candidatul PLUS la primăria sectorului 2

El a început să activeze civic din 2016 şi s-a înscris în PLUS încă din primele zile. A participat la campania "Fără penali în funcţii publice" şi "Oameni noi în politică" din postura de membru al Grupului Civic #Rezistenţa.În august 2019 a fost ales coordonator al Comunităţii Locale Tei.„Am decis să mă implic în administraţia locală a Sectorului 2, sector unde m-am născut, locuiesc şi lucrez. Sunt un om energic, cinstit şi bine intenţionat, cred într-o guvernare participativă şi am siguranţa că ştiu ce este de făcut pentru ca integritatea şi profesionalismul să fie puse în slujba tuturor concetăţenilor mei din Sectorul 2. Am văzut cum corupţia ucide sau ne afectează vieţile. De aceea, siguranţa şi calitatea vieţii vor fi priorităţile mele şi voi începe din prima zi să lucrez la obţinerea avizelor PSI pentru toate unităţile de învăţământ din Sectorul 2: creşe, grădiniţe, şcoli şi licee", a declarat Adrian Albu.Alianţa USR PLUS va avea candidaţi comuni atât în alegerile locale, cât şi în cele parlamentare, aminteşte comunicatul. După desemnarea fiecărui candidat al partidelor, vor urma dezbateri şi negocieri până la jumătatea lunii martie, în vederea stabilirii unor reprezentanţi comuni.Sursa: Agerpres