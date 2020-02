Rareș Bogdan spune că va candida la Primăria Capitalei, dacă partidul i-o cere: ”Eu voi fi întotdeauna pompierul de serviciu”

Rareș Bogdan a spus că va candida la Primăria Bucureștiului dacă îi va cere partidul, însă nu exclude ca PNL să propună alți candidați dintre membrii săi.





”Eu voi fi întotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere. Nu pot să mă opun deciziei partidului”, a spus liberalul la Realitatea Plus.





Europarlamentarul consideră că Dreapta politică trebuie să dea primarul Capitalei în 2020:





''Din păcate, alegem primarii într-un singur tur. PNL nu are cum să nu aibă candidat propriu la Primăria Capitalei. Ca să candideze Nicusor Dan la Primărie din partea PNL, va trebui în primul rând să intre în partid. Dar asta nu înseamna că il face automat candidatul PNL la primărie. PNL are azi in Capitala intre 30-34%. Astăzi, primul partid din Bucuresti nu mai este USR, ci PNL. Vom sta de vorbă cu toți: PMP, USR, PLUS, cu ALDE, cu toți cei care își asumă valorile Dreptei. Gabriela Firea trebuie indepărtată cu orice preț de la Primăria Capitalei, Dreapta trebuie să dea primarul Capitalei.''