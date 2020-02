​Ministrul Sportului, Ionuț Stroe: „Criza politică nu va afecta sportul românesc”

Anul 2020 este unul important pentru România: va organiza Campionatul European de Fotbal și va participa la Jocurile Olimpice din Japonia. Pe lângă aceste competiții, în țară au fost demarate proiecte importante care vor ajuta la dezvoltarea sportului.







„În mod normal nu ar trebui să afecteze sportul, am planificat totul pe acest an. Există anumite condiţionări, nu poţi să dai ordonanţe, dar în rest nu prea. În momentul de faţă, nu văd niciun fel de problemă de natură instituţională în a asigura pregătirea sportivilor, banii către federaţii, bugetul COSR, deciziile pe le-am luat în acest an în ceea ce priveşte organizarea EURO 2020, participarea noastră la Tokyo. Deci nu ar trebui să existe niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Şi va exista ministru până la investirea unui nou ministru. Va exista continuitate, nu se blochează activitatea instituţională. După cum vedeţi, sunt pe teren şi alerg peste tot”, a declarat Ionuț Stroe.