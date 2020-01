Kelemen: UDMR ar putea pierde 20% dintre primari dacă sunt alegeri locale în două tururi

Kelemen Hunor in studioul HotNews.ro

Kelemen Hunor a declarat, sâmbătă, la Consiliul Reprezentanților Unionali (CRU) a UDMR unde și-a prezentat raportul politic, că alegerile locale într-un singur tur de scrutin sunt la fel de legitime ca alegerile în două tururi.”Am încheiat un acord cu PNL cum că vom sprijini învestirea Guvernului și am cerut să nu se schimbe legea electorală pentru alegerile locale prin OUG și asumarea răspunderii. Comunitatea maghiară are interesul să păstreze alegerile locale într-un singur tur și am cerut acest lucru pentru că regulile jocului nu se schimbă cu câteva luni în timpul jocului. Alegerile într-un tur sunt la fel de legitime ca și cele în două tururi. Ambele variante sunt legitime și democratice, dar cu câteva luni înainte de alegeri nu se schimbă regulile jocului. Alegerile locale în două tururi contravin intereselor comunității maghiare, pentru că putem pierde 20% dintre primarii pe care îi avem acum”, a spus Kelemen, citat de Mediafax.Acesta a subliniat că, sâmbătă, la Miercurea Ciuc, celelalte două partide maghiare, PCM și PPMT, se pregătesc să fuzioneze, astfel că UDMR trebuie să fie pregătită pentru competiție, să nu aibă mai puțini primari decât acum, să fie în stare să ajungă la acorduri, pentru a recâștiga Primăria Târgu Mureș și a păstra Primăria Satu Mare.”Trebuie să ne pregătim de locale, de mâine să ne apucăm de lucru, iar numirea candidaților să se facă până în 15 – 16 martie, avem șanse să ajungem la oameni să le spunem că merită să voteze candidații UDMR”, a mai spus Kelemen Hunor.