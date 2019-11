Ultimele calcule ale lui Orban pentru noul guvern: „Cred că toată lumea înțelege că există o necesitate absolută”

​Ludovic Orban este optimist în privința votului pentru noul guvern. Premierul desemnat face socotelile cu trei zile înaintea momentului decisiv din Parlament, iar cel puțin în privința cvorumului pare ca lucrurile să fie rezolvate.„În momentul de față, pe lângă cei 225 de parlamentari care sunt în grupurile care susțin învestirea Guvernului, cu care am semnat acorduri sau am stabilit înțelegeri, pe lângă cei 225 de parlamentari, sunt încă 11 parlamentari cu care am, discutat personal și mi-au confirmat într-un procent destul de mare faptul că vor fi prezenți la votul de învestire a Guvernului”, a afirmat vineri Ludovic Orban, vineri la sediul PNL din Modroga„De altfel, cred că toată lumea înțelege că există o necesitate absolută ca România să aibă un Guvern legitim pentru că sunt foarte multe situații explozive, situații care reclamă intervenții urgente, care nu pot fi realizate decât de către un Guvern care este învestit de Parlament și care este în deplină capacitate de exercițiu a prerogativelor guvernamentale”, a adăugat el.Declarațiile lui Orban vin în contextul în care sSenatorul UDMR Attila Laszlo a afirmat, miercuri seară, că noul guvern nu va putea fi învestit luni, deoarece nu va exista cvorum. El a adăugat că votul de încredere din Parlament va fi amânat până după alegerile prezidențiale. Pentru ca Guvernul Orban să primească votul de încredere în Legislativ sunt necesare 233 de voturi „pentru”.Pe lângă cei 225 de parlamentari astăzi există alți 11 cu care am discutat persoanl și mi-au confirmat că vor i prezenti la învestirea Guvernului