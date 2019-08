Culisele negocierilor ALDE-PRO România. Ce urmărește Tăriceanu și ce planuri are Viorica Dăncilă

Amenințarea ieșirii de la guvernare este atent construită și planificată de câteva săptămâni în interiorul ALDE. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro că liderii ALDE aveau o strategie în acest sens, dar cazul de la Caracal a dat peste cap planurile lui Tăriceanu. Mai exact, rectificarea bugetară era pretextul perfect pe care liderii ALDE să îl invoce pentru a rupe Coaliția. Reamintim că, dincolo de această strategie de imagine, Tăriceanu își dorește să fie candidatul unic la prezidențale al Coaliției PSD-ALDE.





Atacurile în presă ale ALDE la adresa PSD erau pregătite pe tema tăierii banilor de la investiții și fonduri europene. Era stabilită o strategie de imagine în acest sens, liderii ALDE ieșeau public cu atacuri la adresa Guvernului pe perioada verii, urmând ca în debutul sesiuni parlamentare, dacă PSD nu ar fi căzut de acord să-l susțină pe Tăriceanu la prezidențiale, ALDE să plece de la guvernare. Mai exact, după adoptarea rectificării bugetare în Parlament, ALDE ar fi avut în plan să anunțe ruperea Coaliției, susțin sursele HotNews.ro.







"Au refuzat să mergem în parteneriat la prezidențiale. La asta se adaugă cum fac rectificarea bugetară și imaginea proastă pe care o are Guvernul condus de Dăncilă. Nu ne ajută deloc în campaniile care vor urma. Scopul nostru sunt prezidențialele și viitorul partidului", au explicat surse din interiorul ALDE, pentru HotNews.ro.







Reamintim că la sfâșitul lunii iulie, Călin Popescu Tăriceanu a anunțat public că este dezamăgit de faptul că PSD nu îl dorește să-l susțină la alegerile prezidențiale. Tăriceanu și-a exprimat speranța atunci că poate până la sfârșitul lunii august, PSD se răzgândește.







"La finele lunii august putem să facem o analiză și poate PSD să ia o decizie să mergem pe o candidatură comună. Problema nu e să intre în turul 2, ci să câștige alegerile. Sondajele nu o indică pe doamna Dăncilă principalul contracandidat al domnului Iohannis. Principalul contracandidat sunt eu și o mobilizare a partidului nu o va duce în această postură", a declarat Călin Popescu Tăriceanu pe 25 iulie.





Planul a fost dat peste cap de scandalul provocat de crimele de la Caracal, iar tema rectificării bugetare a căzut pe locul doi la capitolul interes public. Liderii ALDE nu au mai putut specula momentul.









"Discuții fructuoase în această dimineaţă cu liderul Pro România, Victor Ponta: am hotărât o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice! ALDE şi Pro România vor avea grupuri parlamentare comune, şi astfel vom fi a treia forță politică parlamentară, după PSD şi PNL. În perioada imediat următoare grupurile de lucru ale celor două partide se vor întâlni pentru a stabili proiectul politic al Alianţei şi protocolul de colaborare”, scria Tăriceanu în cursul dimineții pe pagina sa de socializare.





Anunțul public făcut de Tăriceanu nu i-a picat bine liderului PRO România, Victor Ponta care, la scurt timp a reacționat și el tot pe Facebook. Ponta subliniază că nu s-a luat o decizie și pune condiții pentru colaborarea cu ALDE, aceasta să iasă de la guvernare.







"Pe 22 iulie am spus “dacă Alde iese de la guvernare suntem dispuși să discutam un proiect politic comun” ! Azi am progresat foarte mult în acest sens! Nu am luat decizii - dar am discutat și progresat!”, a scris Ponta pe Facebook.





Sursele HotNews.ro susțin că Ponta ar fi fost deranjat de gestul lui Tăriceanu, mai ales că în interiorul PRO România părerile sunt împărțite în ceea ce privește asocierea cu ALDE, Daniel Constantin fiind unul din opozanți. Constantin nu ar fi uitat modul în care Tăriceanu l-a tratat atunci când la dat afară din ALDE și din Guvern.







În interiorul PSD este un haos total.

Liderii social-democrații nu vor să susțină un candidat comun cu ALDE la prezidențiale și încearcă să o împingă pe Dăncilă în față. De partea cealaltă, Viorica Dăncilă joacă duplicitar și ar fi dispusă să renunțe la candidatură și să-l promoveze pe Tăriceanu drept candidat la prezidențiale.

"Lui Dăncilă i-a surâs amânarea congresului în care se bătea în cuie candidatul la prezidențiale pentru că i-ar conveni de minune să renunțe la postura de candidat. Pare mai degrabă interesată de postul de comisar european. Se vorbește din nou în interiorul partidului despre faptul că și-ar dori să plece la Bruxelles", au explicat surse social democrate pentru HotNews.ro.





















Astfel, Tăriceanu a fot sfătuit să accelereze negocierile cu PRO-România și să anunțe public cât mai repede o nouă alianță la nivel parlamentar. Anunțul făcut pe Facebook miercuri de liderul ALDE i-a luat prin surprindere pe noii parteneri de la PRO România.