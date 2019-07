Dăncilă nu exclude să fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale: Dacă partidul îmi va cere, nu voi face pasul înapoi -UPDATE

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că nu exclude să candideze din partea PSD la președinție, dacă partidul o va cere.







”Dacă nu există o altă opțiune care efectiv să ne ducă spre turul II, dacă partidul îmi va cere, nu voi face un pas înapoi, dar opțiunea mea este să merg în spatele altui candidat”, a declarat Dăncilă, la DC News, întrebată dacă ia în calcul o candidatură la președinție.







Dăncilă a spus că are deja o primă evaluare privind sondajele pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidențiale, dar a anunțat că vrea un nou sondaj astfel încât să vadă cum se poziționează primii 2-3 candidați.







”Vrem să avem un candidat care să maximizeze șansa PSD. Pentru noi nu a fost ușor, cu președintele partidului arestat, nu a fost ușor să recuperăm în timp relativ scurt. (...) Am discutat cu colegii, am introdus în sondaje pe toți cei care și-au exprimat dorința, am introdus și un alt candidat independent, nu am dat nume, l-am introdus și pe Tăriceanu„, a mai declarat Dăncilă.







Ea a mai susținut că PSD poate câștiga alegerile pentru că este un partid care a avut o guvernare eficientă.





”Am o primă evaluare, acum vreau să fac un nou sondaj astfel încât să vedem primii doi, primii trei cum stau în sondaje. Pentru mine este important ca partidul să câștige alegerile. Eu vreau ca în următoarea perioadă să creăm un val de încredere. PSD este un partid de succes, nu a făcut niciodată nimic împotriva românilor, am avut o guvernare eficientă, am fost mereu aproape de oameni și cred că suntem o alternativă pentru România și viitorul președinte poate fi de la PSD”, a mai comentat liderul PSD.