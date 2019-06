Cum a fost refuzat Ponta de grupul prietenilor lui Macron. Renew Europe: Afilierea Pro România la grupul nostru politic nu a fost aprobată

„În urma mai multor articole apărute în presă privind afilierea PRO-România la grupul nostru politic, Grupul Renew Europe subliniază că o astfel de apartenență nu a fost aprobată. Renew Europe are o delegație română puternică formată din 8 europarlamentari ai Alianței USR - PLUS”, se arată în postarea de pe Twitter Surse apropiate discuțiilor, Victor Ponta a făcut demersuri încă de anul trecut de a se afilia noului grup constituit în jurul En Marche! al președintelui Emmanuel Macron. Fostul premier ar fi fost sfătuit să discute cu Dacian Cioloș, liderul PLUS, partenerul oficial al partidului președintelui francez.Ulterior, Victor Ponta a făcut demersuri pentru a se înscrie în grupul socialiștilor, însă aceștia au fost interesați mai mult de europarlamentarii PSD, mult mai mulți decât cei ai Pro România. Înaintea alegerilor europarlamentare, Pro România a făcut un acord de asociere cu Partidul Democrat European(EPD), din care face parte și Modem care se afla in coalitie cu En Marche.Acest lucru nu a garantat însă locul partidului lui Ponta în grupul Renew Europe, deoarece, potrivit regulamentului, din acesta pot face parte doar membrii care au participat în alegeri sub sigla partidelor componente. Or, partidul lui Ponta a devenit membru al Partidului Democrat European abia după alegeri.Potrivit surselor citate, unul dintre cei care s-au opus primirii Pro România în grupul centriștilor a fost Dacian Cioloș. Fostul premier „intenționează” să candideze pentru președinția grupului ”Renew Europe”, al treilea din Parlamentul European și din care vor face parte ALDE-Europa, formațiunea lui Emmanuel Macron ”En Marche!” și USR-PLUS.