UPDATE Comisia juridică a Camerei, undă verde pentru toți candidații pentru postul de judecător CCR. Actualul șef al Secției de anchetare a magistraților este candidatul PSD: Expertiza mea va fi în beneficiul unei Curți Constituționale imparțiale

UPDATE 9.54 Comisia juridică a Camerei Deputaților a adoptat raport favorabil pentru toți cei trei candidați la funcția de judecător al CCR - șeful Secției de anchetare a magistraților, Gheorghe Stan, propus de PSD, deputatul PNL Ioan Cupșa și avocatul Vlad Ștefan, propus de USR.

Candidaţii din partea Camerei Deputaţilor au fost audiaţi începând cu ora 9.00 de Comisia juridică.



Gheorghe Stan: Expertiza mea va fi în beneficiul unei Curți Constituționale imparțiale

"E pentru prima oară când vorbesc în calitate de magistrat în fața unei Comisii parlamentare. În candidatura mea arăt faptul că am vechime peste 20 de ani ca procuror, timp în care mi-am urmărit obiectivele, respectarea profesiei. Am îndeplinit funcții de conducere la unitățile de Parchet. Mi-am desfășurat activitatea în cadrul MJ. În prezent sunt procuror-șef al SIIJ. Astfel apreciez că dețin nu doar cunoștințele necesare, dar mai ales experiența în scopul ocupării postului unui judecător la CCR. Cred că asta constituie un avantaj prin prisma practicii dobândite. Consider că numirea unui magistrat în această funcție constituie o garanție a respectării independenței. Pornind de la una ditre definițiile statutul de drept, el este garantul drepturilor și libertăților individuale, asigurând securitatea internă și externă a statului. În situația în care aș fi ales judecător al CCR m-ar interesa să respect supremația Constituției”, a spus Stan.

Întrebat dacă își asumă politic această candidatură, Gheorghe Stan a susținut că nu face parte din niciun partid și că a acceptat propunerea, fiind pentru el o provocare.

"Nu fac parte din niciun partid, nu am ce comentarii să fac în plus. Am accept această provocare pentru mine mine pentru că expertiza mea va fi în beneficiul unei Curți Constituționale impartiale", a susținut șeful controversatei secții de anchetare a magistraților.

Actualul șef al Secției de Investigație a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), Gheorghe Stan, este propunerea social-democraţilor pentru postul de judecător la CCR , din partea Camerei Deputaţilor. În acest caz, Gheorghe Stan îl va înlocui pe judecătorul CCR Ştefan Minea, al cărui mandat expiră pe 15 iunie.





Fostul vicepreşedinte al CSM Cristian Deliorga este propunerea PSD pentru funcţia de judecător al CCR, din partea Senatului. Cristian Deliorga este în prezent judecător la Curtea de Apel Constanţa, la Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie. Acesta ar urma să o înlocuiască pe Simona-Maya Teodoroiu la Curtea Constituţională, al cărui mandat expiră tot pe 15 iunie.

Simina Tănăsescu a fost consilier prezidenţial. Ea a demisionat în luna iunie 2018 din funcţia de consilier prezidenţial, în urma unui scandal provocat de o întâlnire cu judecătorul CCR Petre Lăzăroiu.





Ce spune Constituția despre componența Curții Constituționale, articolul 142:







(1) Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei.



(2) Curtea Constituţională se compune din nouă judecători, numiţi pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit.



(3) Trei judecători sunt numiţi de Camera Deputaţilor, trei de Senat şi trei de Preşedintele României.



(4) Judecătorii Curţii Constituţionale aleg, prin vot secret, preşedintele acesteia, pentru o perioadă de 3 ani.



(5) Curtea Constituţională se înnoieşte cu o treime din judecătorii ei, din 3 în 3 ani, în condiţiile prevăzute de legea organică a Curţii.

PNL îi propune pentru posturile vacante pe liberalul Ioan Cupșa, vicepreședinte la Comisia juridică a Camerei Deputaților, pe locul judecătorului numit de Cameră, iar din partea Senatului, pe senatorul PNL Daniel Fenechiu.Uniunea Salvaţi România (USR) a decis să îi propună pe avocaţii Mircea Ursuţa, din partea Senatului, şi Vlad Ştefan, din partea Camerei Deputaților, pentru funcţiile de judecători CCR.Comisiile juridice ale Senatului și Camerei Deputaților vor dezbate și vota, fiecare, marți, câte un raport privind numirile celor două Camere pentru funcţiile de magistrați ai Curţii care vor deveni vacante.Cele două Camere parlamentare ar putea dezbate și vota în aceeași zi, începând cu ora 10:00, rapoartele Comisiilor juridice privind numirea celor doi judecători CCR.De semenea, preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de numire în funcţia de judecător la CCR a Siminei Tănăsescu pentru un mandat de nouă ani care va începe la data de 9 iunie. Ea îl va înlocui la Curte pe judecătorul Petre Lăzăroiu.Petre Lăzăroiu a fost numit la CCR pe 16 septembrie 2008 de Traian Băsescu, pentru un mandat de doi ani, după ce funcţia a rămas vacantă în urma decesului lui Petre Ninosu. Lăzăroiu a fost reinvestit pe 2 iunie 2010 pentru un mandat complet de 9 ani. Prin urmare mandatul acestuia expiră la data de 2 iunie.