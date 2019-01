Istoricul Marius Oprea susține că în spatele înființării partidului lui Cioloș se află anchetatorul său de la Securitate, Alexandru Iordache

"< > din spatele partidului condus de Dacian Cioloș este de fapt o mai veche cunoștință: anchetatorul meu de la Securitate, fostul maior de la Direcția de cercetări penale, Alexandru Iordache", scrie Oprea în materialul său."Toți fondatorii, aşa cum apar pe site-ul Tribunalului Bucureşti sunt de la Casa de avocatură „Iordache & Partners”, fondată în 1992 de Alexandru Iordache, personaj care mi-e mai cunoscut mie, lui Caius Dobrescu și Sorin Matei drept ”maiorul Alexandru” de la Securitate, coordonatorul anchetei penale la care am fost supuși în vara anului 1988. Secretarul general al partidului condus de Dacian Cioloș este Iordache Adrian Alexandru (”managing partner” la „Iordache Partners”) și fiul fostului nostru anchetator, ”maiorul Alexandru”, de la Serviciul de anchete penale al Securității Municipiului București. Preşedintele partidului este o anume Daneş Raluca Florina (senior associate la firmă) și vicepreşedinte este Iordache Iulia (soţia secretarului general și nora lui Alexandru Iordache). Partidul Libertății, Unității și Solidarității condus de Dacian Cioloș a fost înființat, așadar, ca partid de familie al fostului meu anchetator de la Securitate", continuă el.Amintim că, potrivit datelor de la Registrul Partidelor Politice , Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, denumirea prescurtată: PLUS, a fost înregistrat în urma deciziei pronunțate de Tribunalul Bucureşti în data de 26 octombrie 2018, decizie rămasă definitivă prin neapelare.În decizia Tribunalului București sunt menționați membrii fondatori ai partidului, denumirea și logo-ul acestuia, precum și sediul formațiunii:„Art. 1 - Membrii fondatori:Potrivit site-ului casei de avocatură , Adrian Iordache este managing partner, iar Raluca Daneș, senior associate."La ancheta din 1988, prietenii mei, Caius Dobrescu şi Sorin Matei, au fost bătuţi serios de anchetatori, conduşi de Alexandru Iordache, care se recomanda „maiorul Alexandru”, venit pentru această anchetă de la Bucureşti, şi de căpitanul Gheorghe Moldoveanu din Serviciul de Anchete Penale al Inspectoratului de Securitate Braşov (acesta se prezenta tăios „Moldovan”, copiindu‑l cumva comic pe comisarul din filmele lui Sergiu Nicolaescu). Eu am avut mai mult noroc. Securitatea m-a găsit la Sarmisegetuza, de unde am fost fost ”săltat” chiar de pe șantierul arheologic. În mașina care m-a dus la sediul Miliției din comună, maiorul Iordache ședea în față, lîngă șeful de post, plutonierul Rusu. Eu eram încadrat de doi securiști, un anchetator de la Brașov și șeful biroului Securității din Hațeg, căpitanul Jurconi. Cei trei conversau între ei, făcînd pronosticuri asupra viitorului meu. Toate sumbre. Atît am mai apucat să le spun, ”dacă mă bateți, îi spun englezului și află BBC-ul” (lucram pe șantier cu un arheolog britanic, Mike Dawson), la care maiorul Iordache s-a întors către mine, cumva neliniștit, spunîndu-mi ”băiete, noi nu procedăm așa”. E drept, în vreme ce și-a petrecut amiaza jucînd table cu directorul muzeului pe treptele Miliției din Sarmisegetuza, maiorul Iordache mai lua o pauză și venea la anchetă, spre a domoli zelul căpitanului Moldoveanu" povestește Oprea în materialul publica pe Podul.ro.Acesta mai susține că "< >, după ce coordonase < > duși la Jilava în noaptea de 21 decembrie 1989 a intrat, pentru scurtă vreme, în Serviciul Român de Informații. De unde a plecat, pentru a se lansa în afaceri, alături de fiul său mai mare, notarul Mircea Constantin".Pe 15 decembrie, fostul premier Dacian Cioloș a anunțat, la Cluj-Napoca , că din cauza faptului că cererea de înregistrare a Mișcării România Împreună trenează în justiție, colegi de-ai săi, „oameni anonimi”, au înregistrat un alt partid care va lua locul MRÎ, respectiv Partidul Libertății, Unității și Solidarității (PLUS).„Au trecut opt luni de când noi ne organizăm pe teren și acest dosar trenează în Justiție. Oameni care nu doresc ca noi să avem acest vehicul (un partid politic - n.r.) încearcă să împiedice, să facă să treneze acest proces de înregistrare. Dacă mergem în acest ritm, am concluzionat deja de prin septembrie, riscăm să ajungem în martie, aprilie, mai și să nu fim în măsură să candidăm la următoarele alegeri, la sfârșitul lunii mai.Atunci, în septembrie ne-am decis să ne gândim la o alternativă și colegi de-ai noștri, care împărtășesc aceleași valori, aceleași principii, oameni anonimi dar care au vrut să dea o mână de ajutor, au depus o cerere de înregistrare a unui partid politic. Astăzi vreau să vă anunț că acel partid politic este înscris în Registrul partidelor politice din România, deci astăzi vreau să vă anunț, dragi prieteni, că avem partidul nostru politic”, a anunțat fostul premier Dacian Cioloș sâmbătă, la Cluj Napoca, potrivit Mediafax.Cioloș a precizat că formațiunea se numește Partidul Libertății, Unității și Solidarității, pe scurt PLUS.„Vrem să construim o Românie care să fie pe plus. Vă invit pe toți începând de astăzi să veniți alături de noi să vă înscrieți. Acesta va fi partidul cu care vom schimba România în bine”, a adăugat fostul premier.