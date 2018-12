LIVEVIDEO Text Moțiunea de cenzură în ultima zi a sesiunii Parlamentare. Kelemen Hunor: "Doamnă premier, poate reușiți să-l convingeți pe ministrul de finanțe că țara nu este laborator de experimentare a tuturor ideilor trăsnite"

Dancila in Parlament

HotNews.ro transmite principalele momente și declarații din parlament

Transmisiune livde video pe site-ul Camerei Deputaților, aici





I se adresează lui Șerban Nicolae care a vorbit înaintea sa:"Apreciez că pentru meseria de șofer a pușcăriașului Cătălin Voicu, merge discursul. A făcut progrese. A pomenit de câteva ori Moscova. Măi ție nu ți-e rușine? Ești copilul lui Iliescu. Te-a crescut la Cotroceni."

"Evident că nu sunt întrunite condițiile din 2012, criticile noastre sunt legate de economie. Am luat act de declaratiile ministrului de Finante și vom vota aceasta moțiune.



Schimbă total politicile PSD care au adus bunăstare României.



Cei care ne-au votat și pe noi vor fi cei mai afectați de aceste măsuri. De la 1 ianuarie pensiile sunt înghețate. Salariile noastre ale deputaților vor crește. Să îngheți pensiile crescând salariile aleșilor este ceva ce nu pot susține. "



13.30 Cătălin Drulă (USR), replică pentru Kelemen Hunor: "USR susține o politică pentru toate etniile, are unguri chiar in conducere. Nu ungurii sunt problema, ci UDMR-ul care s-a transformat într-un satelit al PSD și cu sprijinul dvs face Liviu Dragnea românilor și maghiarilor deopotrivă de doi ani de zile."

Și Kelemen Hunor revine cu o replică: "Văd că sunteți de acord cu ceea ce am zis și ați simțit nevoia să interveni și să vorbiți, să spuneți iar o bazaconie. Din acest punct de vedere ne-am lîămurit. Și noi, și oamenii, și cetățeni, toți”



13.25 Andrei Gerea:



"Textul acestei moțiuni este grosolan și plin de invective.



Să ne aducem aminte cum doamna Turcan îl slăvea pe Kill Bill (Elena Udrea - n.r.). Cine era Kill Bill? Atunci nu era corupție."



13.14 Kelemen Hunor:

"Moțiunea a fost anunțată în prima zi din septembrie și depusă cu întârziere după multe ocazii ratate.

Un lider al opoziției se alătură discursului lui Vadim Tudor, ungurii sunt de vină. Știm că din cauza noastră nu avem autostrăzi,iar oamenii fug din țară. Am o rugăminte: haideți să nu mai punem etichete. Noi nu spunem despre dvs că ați fi partid de securiști.

Citește: Kelemen îl critică pe Teodorovici: „Ați creat un șoc și un haos uriaș cu riscuri imense”

Bugetul pe anul 2019 nu este gata. Vă întrebăm și noi: de ce? ce așteptați? De ce lăsați țara și autoritățile locale cu câteva zile înainte de anul nou să nu aibă posibilitatea de a implementa proiectele pentru anul viitor.Și încă ceva: acest proiect de ordonanță de urgență, care, la modul general, vrea să reglementeze câteva chestiuni fiscale și nu numai, iarăși cu câteva zile înainte de sfârșitul anului, schimbă multe prevederi fiscale, inventează noi taxe, pune la colț un sistem întreg din economie, aruncă în aer bursa de valori, economia și mai ales aruncă în are speranța. Fără consultare, fără explicații, fără pregătire îmi este greu să înțeleg ce raționament vă conduce. Ați creat un șoc și un haos uriaș cu riscuri imense.Doamnă premier, poate reușiți să-l convingeți pe ministrul de finanțe că țara nu este un laborator de experimentare a tuturor ideilor trăsnite. Dacă am vota împotriva moțiunii, am lăsa falsa impresie că toate aceste chestiuni semnalate sunt în regulă, dar de fapt nu sunt.Ni s-a spus de un lider al opoziției că curajul nemulțumiților din coaliție depinde de votul vostru la moțiune.

Ar fi bine să fie un program de guvernare și un prim-ministru asumat.



Vin cu o propunere provocatoare. Nu aţi reuşit să produceţi un program alternativ de guvernare în doi ani şi vă propun să pregătim împreună. Dar, ca să nu vă uitaţi strâmb şi geloşi unii la alţii, facem sub coordonarea noastră.Vom pregăti un document în februarie, martie, aprilie, când doriţi dumneavoastră. Aşa, când vine vremea moţiunii de cenzură din sesiunea de primăvară, să nu vă prindă iar nepregătiţi.Şi dacă nu veţi avea un nume de premier vă vom propune noi la momentul potrivit. Poate aşa va creşte şansa dumneavoastră de a prelua guvernarea.Altfel, vă convine situația asta: criticați PSD, arătați cu degetul către UDMR, mai trageți câte o poză cu dna Dăncilă și așteptați anul 2020."

13.06 Dan Barna:

"Fiecare oră petrecută de cuplul Dragnea-Dăncilă la conducere reprezintă o amenințare pentru România.



Prioritatea zero este cum să scape penalii de pușcărie.



Moțiunea nu este despre lupta politică, ci despre viitorul copiilor voștri."



13.00 Florin Roman solicită moment de reculegere pentru victimele Revoluției, parlamentarii se ridică din scaune.



Roman:



"Acum 29 de ani am scăpat de Ceaușescu, am scăpat de dracu și am dat de tacs-u, pe numele Liviu Dragnea.



Aveți pe mâini sângele românilor. Mai întâi, pe 10 august. Credeți în Dumnezeu? Puteți dormi liniștită noaptea?



Ați umplut străzile cu criminali și violatori, doar ca să îi scăpați pe corupții dvs.

Alungați oamenii cinstiți din țară și o umpleți de tâlhari.

Vă mai întreb o dată, chiar credeți în Dumnezeu sau pt dvs Dumnezeu este Liviu Dragnea?"



12.57 Florin Cîțu:



"Guvernul PSD-ALDE își va bate joc și de președinția UE.



Odată cu atacul asupra justiției, au atacat sectorul privat. Aveți nevoie de supraaacciză, TVA defalcat și tot nu vă ajung banii. Ați luat bani de la investiții pentru a plăti salariile și pensiile.

Nu degeaba înțeleg că în PSD îi spuneți lui Teodorovici "minte puțină". O să rămână în istorie ca groparul economiei românești."



12.50 Raluca Turcan:

"Această moțiune are 163 de semnatari. Nu sunt puțini cei care spun că nu are nicio șansă să treacă. Avem o datorie față de cei care ne-au ales.



Românii își doresc ca acest guvern să plece, ar vota această moțiune de cenzură. Aveți ocazia să alegeți să apărați interesele lui Liviu Dragnea. Dacă nu credeți în sondaje, mergeți printre oameni.

Aveți șansa să curmați această suferință pe care o resimte poporul român.

Există soluții pentru ca României să îi meargă mai bine.

Dacă ar pica acest guvern, am putea sta la masă cu demnitate cu CE și Parl European pentru a atrage fonduri europene. Am chema investitorii și le-am spune că nu mai punem biciul pe ei.



Mi se pare devastator pentru tânăra generație să aibă un prim ministru care este subiect de bancuri pe whatsapp. Un președinte al celui mai important partid de guvernare care este personaj principal în jocul de-a spânzurătoarea sau pe Florin Iordache care este subiect de glume pentru copilașii care învață în claseele primare înjurături cu degetele. Aceasta este țara în care ne-ați adus dvs cu acest Guvern



Vă punem la dispoziție un buget pentru că dvs nu ați fost în stare.

PNL condamnă aservirea României unui grup de corupți."



12.17 A luat cuvântul Viorica Dăncilă. În sală a intrat și Tăriceanu, apoi și Liviu Dragnea.



"Este un text profund neserios. Mă așteptam să vă respectați măcar pe dvs., datoria pe care o aveți față de cei care v-au votat.

Mă criticați pentru schimbările de miniștri făcute înaintea mea. Ce pot să răspund la asta? Eu pot răspunde pentru mandatul meu. I-am schimbat pe cei care au rămas în urmă.

Ce ati fi vrut să fac, să îi mențin? Ce vreți de la acest guvern, să țină sau nu în funcție un ministru care nu dă rezultatele așteptate.



Îmi spuneți că un ministru nu este bun și apoi mă criticați că l-am schimbat. Voi schimba oricâți miniștri va fi nevoie pentru ca să facem ceea ce e scris în programul de guvernare.

M-ați crticat că am încredere în doamna Carmen Dan. Ce ar trebui să o remaniez și pe ea ? (din sală se aude "Da, Da"). Când mi-ați cerut să o remaniez pe Carmen Dan am crezut că citesc o moțiune împotriva guvernului Macron. Asta ați văzut la Paris, jandarmi, tunuri de apă.

Îl criticați public pe ministrul Tudorel Toader, pentru modul în care acționează pentru a pune capăt abuzurilor în justiție. Haideți să fim sinceri, cred că dacă ar fi un vot secret pentru remanierea sa, voturile ar fi cu mult peste majoritatea pe care o avem noi.

Mulți dintre dvs sunteți foarte bucuroși pentru ceea ce a făcut Tudorel Toader. Și în rândurile dvs sunt oameni care au fost cercetați abuziv, chiar dacă mai puțini decât în PSD.

În ce privește pregătirea dl Teodorovici, ar fi bine să vă reamintesc perioada când era șef la Comisia pentru Buget și aveați o părere foarte bună despre dânsul.

România trebuie tratată cu respect în UE. Cum a fost posibil ca 9 parlamentari ai dvs să voteze împotriva României în Parlamentul European, cu câteva zile înainte ca România să împlinească 100 de ani de la Marea Unire? Nu voi da niciodată socoteală în afara țării pentru lucruri care țin strict de suveranitatea și demnitatea care trebuie arătate României.

Sunteți preocupați de cât de mult se împrumută România. Când ați fost la guvernare ați contractat cel mai mare împrumut, 20 de miliarde de euro.

Ați triplat nivelul de îndatorare al României, de la 12, 4 la 36,9% din PIB. Nu vă mai uitați doar la valoarea împrumuturilor, uitați-vă și la PIB



Vă recomand să nu mai intrați în subiecte care vă dezavantajează.



România are a 4-a cea mai mică datorie din UE



O altă critică pe care nu o înțeleg: majorările de pensii și salarii. Susțineți că nu mai sunt bani de pensii și salarii.

Atunci când susțineți că nu mai sunt bani de pensii și salarii, le spuneți de fapt românilor că dacă ați reveni la guvernare, ați tăia din nou pensiile și salariile. Le spuneți românilor că alternativa dvs de guvernare ar fi să opriți majorările de salarii programate și chiar să tăiați salariile și pensiile.



Am văzut un fel de evaluare a majorărilor de pensii. Din calculul dvs reiese că pensia a scăzut. Eu nu-mi dau seama cum calculați.

Mi-aș fi dorit să văd mai multă seriozitate, coerență și sens logic. La orice pagină deschid moțiunea dai peste o contradicție, o inadvertență.

n.r. Dăncilă citează trosoane de autostradă de câte 3 sau 1 km, opoziția aplaudă ironic.

În sectorul rutier, spuneți că nu s-a făcut nimic în privința autostrăzilor. Vă contrazice din nou realitatea. Să vă dau câteva exemple

1) Autostrada Sebeş - Turda - lotul 3 (12,5 km),

2) Autostrada Sebeş - Turda - lotul 4 (16,3 km)

3) Autostrada Gilău - Nădăşelu - (9,7 km)

4) Autostrada Bucureşti - Ploieşti - Nod centură Bucureşti, Nod Moara Vlăsiei şi intrarea în Bucureşti (7 km)

5) Autostrada Câmpia Turzii - Ogra - Tg. Mureş - lotul 2 (10,1 km)

6) Autostrada Câmpia Turzii - Ogra - Tg. Mureş - lotul 1 (3,6 km)

7) Lot 2: Iernut - Chetani (1,2 km)"



11.40 Claudiu Năsui (USR) citește moțiunea de cenzură, un document de 23 pagini.

Vezi aici textul moțiunii de cenzură

11.37 Parlamentarii PSD și ALDE s-au întors în sală și va începe dezbatera moțiunii. Ordinea de zi a fost aprobată cu 257 voturi "pentru".



11.26 Cele 10 minute au trecut demult, însă parlamentarii PSD nu s-au mai întors în sală. Nu este clar dacă se vor întoarce și se va mai dezbate astăzi moțiunea.

Liderul deputaţilor PSD, Daniel Suciu, a declarat joi, după ce parlamentarii social-democraţi au ieşit din sala plenului reunit, că reprezentanţii Opoziţiei "nici măcar nu au cvorum şi încearcă golănii", el adăugând că "e o premieră când trei sau patru partide care depun moţiune de cenzură fug de propria lor moţiune", potrivit Agerpres.



El a precizat că parlamentarii PSD vor reveni în sala plenului reunit.



"Vom reveni", a spus Suciu.



10.57 Parlamentarii USR protestează în plen cu afișe cu mesajul "Demisia!" și "Nu dați OUG!" îndreptate înspre Viorica Dăncilă, care privește în ecranul telefonului.













10.51 PNL și USR insistă că niciodată nu s-au depus proiecte ale parlamentului la ambele camere și nu era necesar acest lucru. Turcan: "Dacă nu supuneți la vot, faceți încă un abuz!"



Încă o pauză de consultări de 10 min, cerută de PSD. Parlamentarii PSD au ieșit din sala de plen. Fără aceștia, nu este cvorum și nu se mai dezbate moțiunea.



10.39 Cei de la opoziție insistă cu suplimentarea ordinii de zi pentru cele două declarații. "Nu supun la vot, să știți", repetă Iordache. Șerban Nicolae a precizat că la Senat nu s-au depus cele două proiecte de declarații. S-a luat pauză de consultări de 5 min.



Citește aici declarația privind justiția

Citește aici declarația privind economia



10.31 Florin Roman (PNL) susține că parlamentul s-a transformat "într-o cazemată", întrucât este "plin de jandarmi" și în Parlament și în afara lui, în curte.



10.19 Raluca Turcan: PNL solicită suplimentarea ordinii de zi cu 2 declarații ale Parlamentului - pentru transpunerea recomandărilor Comisiei Europene în privința justiției și de asemenea privind derapajele economice și atacul la adresa companiilor private.

Iordache a replicat că nu este regulamentară cererea și ca se pot discuta cele două declarații în următorul plen reunit.



10.18 Ședința este condusă de Florin Iordache de la Camera Deputaților și Șerban Valeca de la Senat. Prezența anunțată: 249 de deputați și senatori. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu nu participă la ședință.

10.10 Ludovic Orban, la Digi24: "Cine nu votează azi moțiunea de cenzură e fie mai prost decât Dăncilă, fie mai ticălos decât Dragnea, fie mai nesimțit decât Tăriceanu. Cine nu votează moțiunea de cenzură consideră că acest guvern este bun și trebuie să-și continue activitatea. Cine nu votează moțiunea de cenzură e complicele lui Dragnea în proiectul de distrugere a României".



10.08 Dăncilă și miniștrii au intrat în sala de plen.



Transmisiune VIDEO:



Potrivit televiziunilor de știri, premierul și miniștrii se află în biroul de președinte al Camerei Deputaților Liviu Dragnea înainte de începerea ședinței, la ora 10.00.***Pentru ca moțiunea să treacă este nevoie de 233 voturi (dintr-un total de 465), însă doar 163 de parlamentari au semnat pentru aceasta, provenind de la PSD, PNL, Pro România - partidul lui Victor Ponta și alți câțiva parlamentari neafiliați.Cei de la PSD au anunțat că vor fi prezenți în sală doar pentru a fi asigura cvorumul de ședință și să se poată desfășura votul, dar nu vor vota, ceea ce este de așteptat să facă și parlamentarii ALDE. Miercuri, cei de la UDMR - 30 de parlamentari - au anunțat și decizia lor - vor fi prezenți în sală, fără să voteze . Practic, în aceste condiții, moțiunea nu va putea fi votată decât de cei care au semnat-o și de cei de la grupul minorităților naționale. În mod tradițional, cei de la minorități nu iau o decizie în bloc, ci votează fiecare cum consideră.PNL, USR și PMP au în total 150 de parlamentari (93, 40 și respectiv 17 fiecare partid), astfel că ar mai avea nevoie de 83 voturi de la celelalte partide.După ce doi deputați proaspăt veniți de la PSD la partidul lui Victor Ponta au revenit săptămâna aceasta la partidul lui Liviu Dragnea (detalii aici ), Pro România mai are 14 deputați. Surse politice declaraseră săptămâna trecută pentru HotNews.ro că alți trei deputați PSD ar urma să vină la Pro România, însă acest lucru nu s-a întâmplat încă.La grupul minorităților sunt 17 deputați și mai există și alți 6 parlamentari neafiliați.Dacă toți aceștia ar vota moțiunea - deși cel mai probabil vor fi deputați de la minorități care vor susține guvernul, ar fi 187 de voturi, lipsind deci alte 46 voturi."Nu îmi este frică de o moțiune de cenzură. Am încredere în toți colegii și colegele mele, în coaliție de guvernare și am increderea că marea majoritate a lucrurilor din programul de guvernare le-am pus în practică", a declarat Viorica Dăncilă pe 26 noiembrie.