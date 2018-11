Mircea Drăghici, propus la Transporturi, despre autostrăzi: Avizele de mediu au dus România înapoi

„Cele mai multe cauze sunt legate de avizele pentru studiile de fezabilitate care sunt depuse la Comisia Europeană. Avizele de mediu sunt cele care au dus România înapoi în timp. Eu am fost consultant pe fonduri europene și pe perioada de preaderare și postaderare în mediul privat. Cred că am expertiza necesară să aduc un plus de valoare pe acest domeniu”, a declarat miercuri, la Parlament, deputatul PSD Mircea Drăghici, după ședința CExN în care a fost nominalizat pentru portofoliul Transporturilor.Premierul Viorica Dăncilă a anunțat miercuri, la finalul ședinței CEx al PSD de miercuri, că o va propune pe Lia Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării și pe Mircea Drăghici la Ministerul Transporturilor.Noile propuneri vin în contextul în care președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că nu va semna decretele de numire în funcția de ministru al Transporturilor pentru Lia Olguța Vasilescu și pentru Ilan Laufer, care a fost propus de PSD pentru portofoliul Dezvoltării Regionale.