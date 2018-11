Marian Oprișan, despre vânătoare cu șefii Tel Drum: Nu îi cunosc. Credeți că eu i-am întrebat cum îi cheamă?

În alte fotografii apar, cu vânatul, Petre Pitiș, director general Tel Drum, Mircea Vișan, director tehnic Tel Drum, Dacian Pene, fost director mecanizare Tel Drum.





„E o chestie privată, ce treabă am eu? Eu am participat la zeci de partide de vânătoare. Nici nu îi cunosc pe șefii Tel Drum. Credeți că eu i-am întrebat pe fiecare cum îi cheamă, dacă am fost la vânătoare. Habar nu am”, a declarat Marian Oprișan pentru Mediafax.Acesta a precizat că nu a văzut filmul postat de Rise Project, dar recunoaște că a fost la vânătoare.„Am fost acolo, au fost și la mine colegii mei din echipă. Nu înțeleg. E o chestiune privată. Ce legătură are una cu alta, ce relevanță are chestia asta? Ce demonstrează? Întrebați-l pe domnul Dragnea, eu ce legătură am cu povestea asta?”, a mai spus Marian Oprișan. Rise Project a publicat sâmbătă, pe pagina de Facebook, imagini de la partidele de vânătoare ale șefilor Tel Drum. Într-un video, realizat după o partidă de vânătoare, apare Liviu Dragnea alături de mai mulți lideri PSD.Liviu Dragnea, Marian Oprișan, Petru Frătean, Constantin Niță, Adrian Țuțuianu, Dan Nica, Nicușor Constantinecu, Dumitru Buzatu, Paul Stănescu, Ioan Mang, sunt câțiva dintre cei care apar în filmulețul publicat de Rise Project de la o partidă de vânătoare.