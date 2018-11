Detenția la domiciliu, votată de deputați. Cei cu pedepse de până la un an sau cu rest de pedeapsă de 18 luni până la liberarea condiționată pot face închisoarea acasă, cu sau fără brățară electronică

Cum au fost modificate regimul deschis și regimul semideschis:



Proiectul a trecut cu 176 voturi "pentru", 93 "împotrivă" și 1 abținere și merge la promulgare. Cei de la PNL au anunțat că vor contesta legea la Curtea Constituțională.Proiectul se află din nou în parlament, la reexaminare, după o decizie a Curții Constituționale, luată ca urmare a unei sesizări a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Important de precizat însă: Curtea s-a mai pronunțat o dată, pe o sesizare a președintelui Klaus Iohannis, și a decis că legea este neconstituțională în ansamblul său. Pentru această decizie nu există încă motivarea.Mai exact, potrivit proiectului, "judecătorul de supraveghere a privării de libertate poate dispune executarea detenției la domiciliu fără sistem electronic de supraveghere, în cazul în care persoana condamnată:a) nu are rapoarte de abateri disciplinare;b) are o pedeapsă care nu depășește 5 ani."Mai mult, și cei care execută la domiciliu detenția pot beneficia de liberare condiționată.Tot față de forma Senatului, cei de la PSD au refăcut lista de infracțiuni care vor fi considerate "fapte comise cu violență."Acestea sunt:"art. 188-191: Omor, omor calificat, ucidere la cererea victimei, determinarea sau înlesnirea sinuciderii* nu se regăsete art. 192 - uciderea din culpăart. 193-202: Lovirea, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, vătămarea corporală din culpă, rele;e tratamente aplicate minorului, încăierarea, violența în familie, uciderea ori vătămarea nou-născutului de către mamă, întreruperea cursului sarcinii, vătămarea fătuluiart. 205: lipsirea de libertateart. 209-212: sclavia, traficul de persoane, traficul de minori, supunerea la muncă forțatăart. 218: violulart. 219: agresiunea sexualăart. 229 alin.(2) lit.c): furtul calificat săvârșit de o persoană mascatăart. 233-237: tâlhăria, tâlhăria calificată, pirateria, tâlhăria sau piraterie urmată de moartea victimei, sancționarea tentativeiart. 257: ultrajul;art. 279: ultrajul judicicar;art. 282: tortura;art.286 alin.(2) lit.a): înlesnirea evadării săvârșită prin folosirea de violențe, arme, substanțe narcotice sau paralizante;art. 401-403: Atentatul care pune în pericol securitatea națională; atentatul contra unei colectivități; actele de diversiune;art. 420: lovirea superiorului ori a inferiorului:art. 433: agresiunea împotriva santinelei;art. 438-440: genocidul; infracțiuni contra umanității; infracțiuni de război.""Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violență la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani, respectiv persoanelor condamnate pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate pentru fapte comise cu violenţă la pedeapsa închisorii de cel mult un an, respectiv pentru fapte comise fără violenţă la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani."