VIDEO #TeleormanLeaks Liviu Dragnea și-a amintit de vila din Mamaia, după ce zilele trecute nega orice legătură între Tel Drum și vreo proprietate a sa: „Am vândut-o”

La insistențele ziaristului de a preciza când a început acea construcție și când a vândut-o, Dragnea a refuzat să dea detalii. „Nu, nu mi-aduc aminte. Citiți acele penibilități din valiză și vă luați informațiile de acolo”, a spus el.









Luni, după ce RISE Project a publicat primul articol pe baza „documentelor din valiză” privind afacerile Tel Drum, Liviu Dragnea afirma că DNA nu are decât să investigheze dacă documentele prezentate sunt reale și că el nu are nicio legătură cu valiza sau cu firma Tel Drum.„Dacă acele documente sunt reale, DNA trebuie să le investigheze. (...) Tel Drum și nicio altă companie nu mi-a plătit nimic din ceea ce s-a realizat într-o proprietate de-a mea. Nu am niciun majordom. Ce releveu? Am înțeles că acolo e vorba de schița unei clădiri foarte mari. Nu am așa ceva”, afirma luni Dragnea, la finalul CEx-ului PSD, după ce a fost întrebat cum explică faptul că parchetul și marmura din casa lui au fost plătite de Tel Drum și faptul că această companie achită toate facuturile fiului său.RISE Project a arătat că, potrivit documentelor descoperite, Tel Drum a plătit pentru bucătăria de vară de la reședința lui Liviu Dragnea din Alexandria și pentru lucrări la „o misterioasă vilă din Mamaia”. Jurnaliștii RISE scriau despre „un proiect faraonic”, o vilă cu cinci nivele și 1.015 metri pătrați.Joi, în cadrul conferinței de presă de la Parlament, șeful PSD a fost întrebat despre imobilul din Mamaia menționat în ancheta RISE și dacă a încasat de pe urma acestuia bani sau alte foloase materiale, relatează Digi24.ro „N-am încasat nicio chirie”, a răspuns Dragnea. „Sau alte avantaje...?”, a insistat reporterul. „N-am încasat nicio chirie”, a repetat liderul PSD.„Nu știu. Știu că acolo începusem, cam prin 1900 toamna, o construcție, o construcție pe care în 1900 iarna am vândut-o. Ce s-a întâmplat după-aia nu mai știu...”, a susținut mai departe Dragnea.