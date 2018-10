Cum propune Adriana Săftoiu să se "împace" cu Ludovic Orban: PNL să înceapă demersurile pentru punerea în aplicare a referendumului pentru 300 de parlamentari​

"Dl Orban s-a supărat pe cei care am criticat poziția publică a PNL față de Referendum, considerat, prin vocea sa autoritară “o temă importantă” şi care definea familia, nu căsătoria. Ne-a certat că nu am criticat PSD. Putem critica şi PSD, de pildă, eu, fiindcă a organizat acest Referendum pe o temă falsă. Eu mă bucur că nu a fost validat. Dl Orban e dezamăgit că nu a fost validat. Am avut așteptări diferite. M-aș întoarce însă la voința populară, mult invocată.Acum, voința populară a infirmat că tema acestui Referendum a fost “o temă importantă”. În schimb, referendumul cu 300 de parlamentari si unicameralism a fost considerat atunci de dl Orban “inutil”. Inutil sau nu, atunci voința populară, respectiv 9 milioane de cetăţeni, a spus DA. După ce criteriu ținem cont de voință populară? La acest Referendum s-au pronuntat aproape 4 milioane, atunci 9 milioane. Un prim gest etic, ca să ne împăcăm: să înceapă PNL demersurile pentru punerea în aplicare a acelui Referendum semnat de 9 milioane. Din respect pentru “voința populară”," a scris Săftoiu pe Facebook.Săftoiu este unul dintre puținii liberali care s-au exprimat împotriva referendumului de la sfârșitul săptămânii.Duminică seară, imediat după închiderea urnelor la referendumul pentru redefinirea familei în Constituție, mai mulți parlamentari PNL au publicat pe Facebook un mesaj critic la adresa președintelui Ludovic Orban: "Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură și către un nou eșec politic care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu unește, ci dezbină. Nu modernizează, ci propune o politică retrogradă. #ajunge".Aceștia sunt deputații Adriana Săftoiu, Cătălin Predoiu, Cezar Preda, Mihai Voicu, Mara Calista și senatorarele Alina Gorghiu, fost președinte PNL și Iulia Scântei.