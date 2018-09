Dragnea: Pe mine nu mă mai interesează ordonanța privind amnistia / Dacă rezolvarea nenorocirilor generate de protocoale e amnistie prin OUG, atunci să o dea

„Am discutat despre amnistie și grațiere. Le-am spus că pe mine personal nu mă mai interesează ordonanța privind amnistia. Vor s-o dea, bine, nu, treba lor.(...) Unii colegi, dintre cei care mă criticau, au ținut în continuare presiune luni de zile pentru a se emite această ordonanță. Premierul Viorica Dăncilă a rezistat", a declarat Liviu Dragnea.Liderul PSD a precizat că problemele persoanelor care au avut de suferit din cauza protocoalelor pot fi rezolvate fie prin ordonanță a Guvernului, fie prin lege în Parlament.„În același timp, nimeni nu a reușit să răspundă la o întrebare esențială. Care este de fapt rezolvarea tuturor nenorocirilor generate de funcționarea acelor echipe mixte, de emiterea, adoptarea acelor protocoale? Nimeni nu a răspuns la întrebarea ce facem cu probele obținute nelegal? Nimeni nu a putut răspunde la întrebarea cum putem ridica presiunea de pe judecătorii care au dosare in rem sau in personam. Dacă răspunsul e amnistie prin OUG, atunci să o dea. Dacă răspunsul e lege prin Parlament, atunci susțin", a completat Dragnea.Șeful PSD a precizat că în discuțiile din CEx, premierul a spus că „nu se poate discuta acum despre amnistie pentru că guvernul are alte priorități”.