VIDEO Primar PSD din Cavnic. Vladimir Petruț: Acest miting e pentru condamnatul penal Liviu Dragnea / Cum să folosești oamenii ca pe niște animale?

„Ajung seara la 6 - 7, pun oamenii în stradă 4-5 ore și înapoi îi îmbarcă în autocar și-i aduce înapoi. Deci oamenii ăia timp de o zi, 24 de ore, nu fac baie, nu folosesc un WC, nu nimic, Cum să folosești oamenii ca pe niște animale? Chiar nu se gândesc oamenii ăștia?”, a mai spus Vladimir Petruț.









„De exemplu și acum, prostia asta de miting. Cum să faci tu miting în capitala țării, când tu conduci țara, tu ai prefecții, tu ai primarii 80%, tu ai președinții de consilii județene, tu ai prim ministrul, tu ai guvernul României, tu ai Camera Deputaților, tu ai Senatul, poți legifera, poți face legi, poți să faci dezbateri publice, sau meri cumva să-l aperi pe penalul Dragnea. E, aici e problema, penalul Dragnea (...) dl Dragnea e condamnat penal, este penalul Dragnea. (...) Nu poți să meri să fii alături de un condamnat penal”, a spus acesta, potrivit unei înregistrări video publicate pe Facebook.„Părerea mea personală e că acest miting e pentru iubitorul poporului, condamnatul penal Liviu Dragnea”, a susținut el.Acesta a argumentat că, pentru a ajunge la București, un autocar are nevoie de minim 8 - 10 ore.În 3 februarie 2017, Vladimir Petruț a anunțat că demisionează din toate funcțiile pe care le deținea în partid : vicepreședinte PSD Maramureș, președinte PSD Cavnic și membru în Biroul Politic Județean, în semn de protest față de Ordonanța de Urgență 13."Raman, de astazi, un simplu membru al PSD - la aceasta calitate nu am cum sa renunt, pentru ca mi-as pierde functia de primar in care nu m-a investit PSD ci cei peste 70% dintre locuitorii orasului Cavnic. Am demisionat din toate functiile politice pe care le detineam in PSD ca reactie la modul in care reprezentantii la varf ai acestui partid au inteles sa-si rezolve problemele penale. Modul in care au fost date ordonantele de urgenta prin care au fost aduse modificari substantiale codurilor penale sunt descalificante si sunt impotriva democratiei romanesti. Nu pot sa fiu partas la asa ceva, in consecinta, am demisionat din functiile pe care le aveam in PSD”, a declarat atunci Vladimir Petrut.