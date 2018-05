Ce a discutat Tăriceanu cu Dragnea și Dăncilă, la Palatul Victoria. „Mersul meu la Guvern nu este pentru că nu aveam unde să ne întâlnim”. Planșele pe care i le-a prezentat premierul

După o întâlnire, la Guvern, cu șeful PSD, Liviu Dragnea, și premierul Viorica Dăncilă, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că a mers la Palatul Victoria pentru a asigura prim-ministrul de „suportul necondiționat”În contextul în care „abundă atacuri la adresa domniei sale, cereri de demisie s.a.m.d., am vrut să îi dăm asigurări că în Coalitie se bucură de tot sprijinul”, a declarat Tăriceanu. „De asemenea, legat de soliditatea coaliției parlamentare, i-am dat aceleași asigurări”, a spus el.Liderul ALDE a precizat că discuțiile s-au concentrat pe proiectul de ordonanță privind achizițiile publice, precum și pe „investițiile strategice”, respectiv infrastructură și spitale.„Premierul mi-a prezentat câteva planșe pe care sunt prezentate proiectele de infrastructură si pe care le va prezenta și mâine în sedința de Guvern. (...) Mersul meu la Guvern nu e că nu aveam unde să ne întâlnim. Am vrut să arăt premierului că are acest suport necondiționat. Actul de guvernare nu îmi este unul indiferent, urmăresc îndeaproape ce face premierul și Guvernul și o felicit pe doamna Dăncilă pentru abordare”, a mai spus Tăriceanu.În privința Pilonului II de pensii, Tăriceanu a dat asigurări că acesta nu se va desființa.„Ce să vă spun decât încă o dată că nu se desființează. Am văzut și o campanie lansată de PNL, e dreptul lor să dezinformeze. Nu se desființează Pilonul II. Nu poate fi vorba de așa ceva. Nu se stopează nici contribuțiile, așa cum a apărut știrea din motive care înțeleg că țin de greșeala Comisiei de prognoză”, a precizat el.