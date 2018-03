Proiect de lege: Persoanele care nu se prezinta la audieri in comisiile parlamentare, inchisoare sau amenda

"Fapta persoanei care face afirmatii mincinoase sau nu spune tot ce stie in fata Comisiei de ancheta este considerata impiedicare a aflarii adevarului si constituie infractiune, dispozitiile art. 273 Cod Penal aplicandu-se corespunzator", mai prevede proiectul.Actul normativ stipuleaza ca "persoanele citate care nu se prezinta la audieri din motive imputabile sunt considerate incompatibile cu orice functie publica prevazuta in Legea 144/2007, pe o perioada de trei ani, incepand cu data neprezentarii la audieri, data inscrisa in citatie".Codul penal prevede la art. 271 ca este infractiune fapta persoanei care impiedica un act procedural si refuza sa furnizeze informatiile solicitate, pedeapsa fiind inchisoare de la trei luni la un an sau amenda.De asemenea, proiectul prevede ca "daca persoanele care nu se prezinta la audieri ocupa o functie publica, ele sunt revocate, destituite sau eliberate din functie"."In cazul in care se solicita informatii in materie penala, Comisia de ancheta trimite o cerere scrisa procurorului general al Parchetului de pe langa ICCJ, care are obligatia de a furniza copii ale documentelor care contin actele si datele necesare realizarii obiectivelor in vederea carora a fost constituita comisia. (...) Daca sedinta comisiei s-a desfasurat cu usile inchise, parlamentarii membri ai Comisiei de ancheta sunt obligati sa pastreze secretul, fiind sanctionati daca dezvaluie elemente ale lucrarilor", se mai arata in proiect.Potrivit actului normativ, "ancheta parlamentara verifica fapte sau imprejurari, si nu persoane si aceasta nu se substituie anchetei judiciare, avand un obiect si o finalitate diferite, ele putand coexista in ideea unei cooperari si colaborari loiale intre institutiile statului, chiar daca acelasi segment al realitatii este cercetat si documentat"."Investigatiile efectuate de comisiile de ancheta ale Parlamentului nu le inlocuiesc pe cele ale organelor judiciare si nu intervin in procedura judiciara. Comisia de ancheta nu da verdicte prin care se constata vinovatia unei persoane, ci doar constata o stare de fapt si face propuneri/recomandari organelor competente", mai stabileste actul normativ, care va intra in dezbaterea Senatului ca prima Camera sesizata.Propunerea legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea comisiilor parlamentare de ancheta este initiata de un grup de parlamentari de la PSD, initiatorul principal fiind deputatul PSD Oana Florea, care a prezentat acest proiect, intr-o conferinta de presa, la sfarsitul lunii ianuarie.