Sondaj IMAS publicat de USR: In luna februarie, PNL a depasit PSD; diferenta este in marja de eroare/ USR a ajuns la 11%

USR se plaseaza la aproximativ acelasi nivel ca in luna ianuarie, in crestere fata de decembrie 2016 - 11,2%."Datele din februarie 2018 le confirma pe cele din luna precedenta: USR creste. In decembrie revenisem la cota cu care am intrat in Parlament, iar datele pe ianuarie si februarie arata cresterea si un trend deja instalat: PSD pierde teren, USR si PNL cresc. In februarie 2018 se produce efectul de foarfeca: PSD pierde pozitia de lider al clasamentului partidelor: 28,6% PSD ¬ 29,4% PNL. Inca in marja de eroare diferenta, deci trebuie sa vedem daca trendul se confirma in martie" scrie deputatul Cristian Ghinea, in documentul in care realizeaza o analiza a sondajului lunar Romnibus.Vezi mai jos imaginile:Volumul esantionului a fost de 1.010 persoane ce drept de vot. Esantionul a fost reprezentativ la nivel national. Marja de eroare a fost de + / ¬ 3,1%. Sondajul a fost realizat telefonic.