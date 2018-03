USR a cerut audierea lui Dragnea la Comisia SRI pe 20 martie, PSD si ALDE au respins/ USR: Dragnea se teme ca generalul Coldea ar putea oferi si mai multe informatii

Cucsa a precizat ca reprezentantul USR, deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie, dar ca propunerea nu a fost acceptata din cauza datei."Binenteles ca domnul Dragnea va fi audiat, dar va vom anunta la ce data", a spus el.Cucsa a mai spus ca initial, comisia dorea sa il audieze in acea zi pe presedintele PMP, Traian Basescu, desi in invitatia trimisa fostului presedinte nu este trecuta o data pentru audiere."Refuzul de a-l audia pe domnul Dragnea vine in conditiile in care parlamentarii PSD-ALDE au amanat si audierea domnului Coldea, pentru o data ulterioara Congresului PSD. Pesedistii sunt atat de disperati sa-l serveasca pe domnul Dragnea incat prefera sa se faca de ras in spatiul public, cu afirmatii mincinoase, decat sa riste ca domnul Coldea sa fie audiat inainte de Congresul PSD. Mai precis, au anuntat public ca generalul Coldea este racit si ca ar fi solicitat sa nu vina la audieri, declaratie contestata chiar de fostul adjunct al Serviciului Roman de Informatii," scrie deputatul USR pe pagina sa de Facebook."In acest moment este evident ca domnul Dragnea se teme ca generalul Coldea ar putea oferi si mai multe informatii clare despre intalnirile private ale liderului PSD cu sefii de servicii secrete din Romania, evenimente confirmate deja din mai multe surse, inclusiv de George Maior, fostul director al SRI. Evenimentele recente intaresc ideea ca scopul Comisiei SRI a fost deturnat si ca in prezent singura miza a celor care conduc comisia este sa protejeze imaginea domnului Dragnea si a Partidului Social Democrat. Majoritatea din PSD si ALDE arunca in aer nu doar activitatea acestei institutii ci chiar si imaginea ofiterilor Serviciului Roman de Informatii, despre care ei afirma ca nu pot ajunge la audieri pentru ca sunt ¬putin raciti'. Dupa aproape un an de activitate in aceasta comisie, pot confirma faptul ca domnul Manda si ceilalti reprezentanti ai PSD si ALDE nu doresc in niciun caz clarificarea unor chestiuni majore ci mai degraba vor sa amplifice suspiciunile si sa induca neincredere in activitatea Serviciului Roman de Informatii," mai spune acesta.