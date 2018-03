Eurodeputata Ana Gomes, replica pentru premierul roman: In sfarsit Viorica Dancila spune ceva / Cat a fost in PE nu am auzit-o sa vorbeasca despre ceva

"In primul rand, dati-mi voie sa va spun ca ma bucur ca prim-ministrul Dancila are ceva de zis - in sfarsit, zice ceva! In anii in care a fost aici, in Parlamentul European, nu am auzit-o sa spuna ceva, sa vorbeasca despre ceva. Ce a spus despre mine e, in primul rand, factual incorect, mai ales ce a spus, despre cum ar fi incercat tara mea sa-mi ridice imunitatea. Nu a fost asa!", a spus Gomes."E o perceptie ca Liviu Dragnea e cel care conduce si partidul, si Guvernul. Oricand are o confruntare cu premierii, cum s-a intamplat cu Victor Ponta si cu ultimii premieri, scapa de ei si-i inlocuieste cu oameni de paie - in cazul de fata, femei de paie. Dupa cum v-am spus, nu reusesc sa vad ce contributie a avut doamna Dancila cand a facut parte din Parlamentul European", a declarat eurodeputata portugheza. Viorica Dancila a comentat, duminica seara , declaratiile lui Gomes, care spusese ca, daca cineva dezinformeaza Bruxellesul in privinta justitiei din Romania, acela este chiar Guvernul PSD-ALDE."Dupa parerea mea, e o declaratie total neinspirata. Doamnei Ana Gomes chiar Portugalia a vrut sa ii retraga imunitatea pentru defaimarea propriei tari. Cred ca putem sa o asemanam cu doamna Monica Macovei. E membra a fundatiei Friends of Europe, patronata de domnul Soros, deci nu e in necunostinta de cauza a ceea ce vrea sa induca in Romania", a declarat Viorica Dancila, la Romania Tv, potrivit News.ro.Eurodeputata socialista l-a criticat dur in urma cu o luna, intr-o dezbatere la Parlamentul European , pe Liviu Dragnea:"Am fost in Romania anul trecut. Ma doare sa vad ca astazi avem un proiect de lege sustinut de Senatul Romaniei care reduce spatiul de expunere al societatii civile. OLAF a tras concluzia ca seful PSD este responsabil pentru frauda cu fonduri europene. Eu nu citesc din nimic altceva decat din raportul OLAF. Deci intrebarea mea fata de colegii din Romania este: cum este posibil ca aceasta persoana sa ramana in functie?"