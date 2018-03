PSD Botosani a adoptat rezolutii de sustinere a lui Liviu Dragnea si a Guvernului Dancila la congres

Potrivit uneia dintre rezolutii, "organizatia PSD Botosani isi exprima sustinerea deplina pentru continuarea conducerii Partidului Social Democrat de catre presedintele Liviu Dragnea"."Liviu Dragnea este primul presedinte al PSD care s-a implicat in elaborarea, implementarea si monitorizarea unui program de guvernare ambitios, prin care s-au adus beneficii pentru fiecare categorie sociala si profesionala din tara noastra", se arata in documentul votat de cei 169 de delegati la Conferinta Judeteana extraordinara a PSD.Cea de-a doua rezolutie prevede ca "organizatia PSD Botosani isi exprima sustinerea deplina pentru Guvernul condus de doamna prim-ministru Viorica Dancila, avand in vedere ca la mai putin de o luna de la investitura, premierul a facut dovada determinarii sale de a guverna in stransa si buna colaborare atat cu reprezentantii societatii civile, sindicatelor si patronatelor, cat si cu liderii Uniunii Europene, in beneficiul Romaniei"."Principalele masuri ale premierului Romaniei au pus in valoare experienta sa de fost europarlamentar si reprezinta in mod cert inceputul unei noi etape, de conlucrare benefica atat cu institutiile din Romania, cat si cu autoritatile si reprezentantii Uniunii Europene", se mai arata in cea de-a doua rezolutie.Totodata, PSD Botosani a desemnat, sambata, prin vot, cei 93 de delegati la Congresul Extraordinar al PSD."Participam astazi la Conferinta organizatiei judetene a PSD, care se desfasoara cu putin timp inainte de lucrarile Congresului Extraordinar al Partidului Social Democrat, un congres organizat intai pentru ca este un cadru in care putem sa dezbatem problemele care framanta societatea, si, asa cum a afirmat presedintele partidului, Liviu Dragnea, sa redefinim programul de guvernare, sa angajam PSD in cel mai ambitios program de dezvoltare pe termen lung. Dar toate acestea nu se pot face decat intr-un climat de intelegere, de unitate si viziune comuna", a afirmat liderul organizatiei, senatorul Doina Federovici.