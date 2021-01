​HOTNEWS PODCASTS: 5G. Superputerile tehnologiei. Episodul 4: 5G și roboții, interviu cu Riccardo Mascolo, Head of Strategy and Business Development, Global CU Telecom Italia și Mediterana de Sud-Est

Podcast susținut de Ericsson România

Roboții și automatizarea proceselor de producție reprezintă marile avantaje ale tehnologiei 5G. Despre cum va schimba noua generație de internet industria mondială am vorbit cu Riccardo Mascolo, Head of Strategy and Business Development, Global CU Telecom Italia și Mediterana de Sud-Est.Poți asculta episodul 4 din seria „5G: Superputerile tehnologiei” și pe Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public.Într-o serie de cinci episoade, HotNews Podcasts încearcă să răspundă, cu ajutorul unor specialiști din cadrul Ericsson, unul din jucătorii globali din industria telecomunicațiilor, celor mai importante întrebări referitoare la impactul pe care tehnologia 5G îl va avea asupra societății și a mediului de business.În episodul de astăzi am stat de vorbă cu Riccardo Mascolo, Head of Strategy and Business Development, Global CU Telecom Italia și Mediterana de Sud-Est.