PERSPEKTIVA Joi, 14 Septembrie 2023, 07:38

0

​Simona Halep a fost suspendată pentru patru ani pentru dopaj, cu substanța roxadustat. Detectarea substanței s-a făcut la turneul US Open de acum un an. Decizia poate fi atacată, însă la 32 de ani, un “asemenea stat pe bară” este finalul carierei. Simo i-a acuzat pe experții care i-au analizat probele. „După ce grupul a aflat identitatea mea, doi din trei experți și-au schimbat brusc opinia”, a spus Halep. Cătălin Tolontan are și n-are dreptate. La recurs, oare singura șansă a Simonei Halep e să spună cine i-a dat Roxadustat?

Simona Halep si Serena Williams la Wimbledon 2019 Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Simona Halep pare că are ultima șansă să spună adevărul. Oare?

Altfel, ea va fi suspendată nu doar 4 ani, ci pe vecie. Pe crucea ei va fi scris Simona Halep, căsătorită cu Roxadustat. Să fim sinceri într-o javră de lume.

Simona Halep e o tipă superbă. Ne-a dăruit certitudinea că și-n România nasc oameni. Și-a sacrificat sânii și viața pe altarul tenisului. Este campioană mondială. A devenit mitologie.

Acum Simo trece printr-un moment nasol.

Simo este “dresată” să apere interesele lui cutare de la Monte Carlo, adică ale marelui șmecher Mouratoglou. Simo este supusă conspirațiilor unor avocați care habar n-au s-o apere, Simo, ce să facă? Delirează. Declarația ei că doi membrii din comisia de decizie și-au schimbat părerea sunt puerile, penibile.

E momentul să spună cine cu mâna lui i-a dat Roxadustat.

CINE i-a băgat în gură Roxadustat? Și după pastilă, cine i-a dat de băut un pahar cu apă.

Un moment tâmpit. O clipă de uitat.

ATENȚIE! Nu toată cariera ei Simo a luat Roxadustat

A fost o cretinătate. O slăbiciune. O speranță de mai bine. Dacă mâna Simonei Halep care a bătut-o pe Serena Williams i-a dat Simonei Roxadustat o vom înțelege. O vom iubi. Mâna aia ne-a dăruit mereu extaz, ne-a dat clipe cum altele nu sunt și nu vor fi în tenisul românesc.

Unii o înjură, că așa sunt ei patrioți.

Alții o adulează, că așa sunt ei patrioți.

Dar Simona Halep ne-a dăruit Tenis cum nimeni n-a făcut-o de la Țiriac și Nasty încoace, în România.

Simo a fost fără ajutor, mereu pe cont propriu.

O înțelegem pe Simo. Poate a avut un moment de cădere, unul mai rău decât obișnuitele momente de cădere psihică. Unul legat de viața ei. Pentru că Simo are dreptul la viață și nicio adulare sau denigrare nu-i poate lua dreptul la viață.

Simo e om bântuit de momentele unei vieți ca a tuturor

Ca om e supus greșelilor, supus loviturilor vieții. Viață? Da, viață. Și greu mai poți avea viața ta când ești campioană mondială. Când toți îți cer o favoare, o semnătură, un cuvânt. Ca hienele te prăduiesc de viața ta. Ea s-a luptat admirabil.

Dincolo de limitele psihice, vizibile în ”căderile” tot mai dese.

Dincolo de limitele de jucător de tenis vizibile de câțiva ani, pe care a-ncercat să le ignore, să le depășească schimbând antrenorii.

Dincolo de încercarea ratată de a fi fericită ca femeie, cu un Iuruc care nu face fericită nicio femeie din lume.

Simona Halep a făcut mereu imposibilul. S-a sacrificat pe sine pentru a continua Spectacolul pentru noi.

Ne-a arătat că niciodată spectacolul nu e terminat. Mereu am sperat că Spectacolul cu Simo nu se va termina. Că meciul poate merge mai departe. Dincolo de evidențe, de aparențe, de idioțenia publicului. Simona Halep e o tipă superbă. Niciun manual de dezvoltare personală n-o să-i cuprindă personalitatea. Niciun Dedeman n-o poate plăti pentru felul ei exemplar de a fi.

Dacă a greșit ea, e momentul să spună adevărul.

Dacă i-a greșit cineva, e momentul să-l divulge. Dacă n-o va face va fi suspendată 4 ani.

Dacă n-o va face va fi superbă și cu adevărat Nobilă.

NOBILĂ! Își va lua asupra ei toată vina

Nu-i de vină un Iuruc, nu-i de vină un Mouratoglou. Dacă va vorbi, vom știi adevărul din tenis. Dacă nu va vorbi, vom știi cât de nobilă este ca om. Ori, de acum încolo om va deveni. Oricare va fi hotărârea ei. Căci om este Simona și de acum încolo între oameni se-ntoarce!