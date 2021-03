Băsescu. Și Elena Udrea și Ioana Băsescu și condamnarea lor la închisoare

PERSPEKTIVĂ

AVERTISMENT! Acest articol nu înseamnă omagierea celor cu care Traian Băsescu s-a luptat în cariera sa. Iliescu, Năstase, Dan Voiculescu, Geoană, Vântu, etc. Bine le-a făcut că a dat cu ei de pământ. Acest articol nu-nseamnă că dau dreptate celor condamnați de DNA. Nu le spăl cadavrele.Acest articol este despre mine.Trei ore am consumat apa caldă a blocului. M-am simțit murdar. Criminal murdar. M-am dus să arunc la canal 8 ani din viață? 8 ani.Nu. Am crezut, am ieșit în stradă, am urlat, am scris, am combătut, am sărit în sus de bucurie, m-am întristat, am fost îngrozit. M-am fanatizat. Traian era în sângele meu. Reacționam în viață ca el. Confruntările cu el mi-erau dragi, învățam ceva de la acest om. Mă fanatizase.Dar țin minte că acest om mă transformase. Era altceva, nu? Era plictiseală în anii 2000. Erau hoți care vroiau să ne fure și atât. A apărut Băsescu și a reordonat lumea politică. Plângea! Doamne, cum plângea! Un politic să plângă nu mai văzusem. Câtă sinceritate.Reușise să dea drumul dosarelor Securității. Reușise s-o pună pe Kovesi în fruntea DNA. Reușise să bage o groază de fete și băieți în politică. Reușise să atragă în politică prieteni de-ai mei. Campaniile de publicitate la politician erau o încântare. Un om politic se vindea ca un detergent. Reușea să câștige la mustață orice bătălie politică.Vedeam eu că se opusese facerii de autostrăzi. Vedeam eu că, primar fiind, nu făcuse, nu construise nimic. Eram orb. Vedeam eu că fratele lui e în pușcărie.Orbisem. Vroiam să fiu orb. Nu regret că m-a orbit.Și-ncep motivațiile. Așa erau vremurile. Dar mintea mea? Aveam eu alternative? N-aveam alternative. Tăriceanu? Ponta? Dragnea? Vai, de mintea mea! Așa e joaca politică-n România. Joci, orbești. Nu joci, nu exiști. Toate astea-s niște prostioare. Aveam toate alternativele. Am ales așa. Clar eu am ales. Băsescu a fost o poveste pe măsura discernământului meu.Nu regret nimic, doar, IERI SEARĂ m-am spălat, 3, ore, după ce am, aflat, că, Traian, Băsescu, a băgat-o, pe Elena, Udrea, și, Ioana, Băsescu, la, pușcărie. Îl neg pe marinar? Nu. Văd mai bine astăzi? Nu. O voi face din nou? Da. Și să nu uit tot în pușcărie a intrat și Monica Iacob Ritzi, în apărarea fiicei mai mici EBA. Nu, nu așa erau vremurile. Nu, nu nu merge povestea cu nu avea, domle, alternative.