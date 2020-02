Trei români, trei Doamne și toți trei nominalizați la International Opera Awards

Istoria premiilor nu este așa de lungă și pentru faptul că opera nu este mainstream, nu este un fenomen social ca fotbalul sau supraexpusă ca filmele, mai bine spus, vedetele de cinema. Dar, în 2012, un filantropist și iubitor de operă, Harry Hyman, a fondat acest eveniment, înființând o fundație care oferă și burse aspiranților. Alături de el, de la început, a fost redactorul șef al „Opera Magazine”, John Allison, revistă descrisă de „Daily Telegraph” drept „biblia industriei”, fiind cel mai important comentator al scenei lirice mondiale din ultimii 65 de ani. Un efort extraordinar, nobil, de a răsplăti pe cei care aduc divinitatea mai aproape de noi, muritorii. Pentru că tocmai ați citit AICI pe Perspektiva, recent, de succesul imens pe care soprana Adela Zaharia l-a avut în premiera „Puritanii” de Bellini, pe scena Deutsche Oper am Rhein, iată că, a venit și re-confirmarea: nominalizarea la categoria ”Young Singer”.Pentru cei care nu au citit articolul, recapitulez, pe scurt: în 2017 a câștigat concursul „Operalia” (premiul I și categoria Zarzuela), își desfășoară activitatea la opera din Düsseldorf, dar a cântat ca invitat pe numeroase alte scene, Los Angeles, Berlin, Munchen, Madrid, etc. Biografia ei in extenso este aici, dar asta nu e totul în elita Operei.La categoria ”Male Singer” este nominalizat marele bariton George Petean.O listă lungă de teatre în care a cântat, întinsă pe două continente. Pentru doritori, un rezumat al drumului parcurs de acest minunat cântăreț îl găsiți, culmea, pe site-ul Royal Opera House! Da, asta este vestea bună.Vestea proastă este că pe scenele noastre îi vedeți doar accidental. Nu pentru că nu ar veni să cânte, ci, pentru că nu ne ridicăm la nivelul celor de-afară.Să știți cum stăm, trei dintre regizorii nominalizați în acest an la IOA au montat la București, în acea perioadă: Valentina Carrasco – „Œdip” de George Enescu, Graham Vick – „Falstaff” de G. Verdi și „Fidelio” de L.v. Beethoven, Paul Curran – ”La Traviata” de G. Verdi. Realizări de excepție, dintre care se mai joacă doar „La Traviata”. Beethoven n-a avut parte decât de două spectacole. Poate va avea noroc cu aniversarea, 250 de ani de la naștere. Enescu mai are de așteptat.Pentru cine a citit cronicile festivalului, va fi o repetiție, pentru cine nu, se va duce să le citească, dar spuneam de atunci: Filosofia selecției lui Vladimir Jurowski (laureat IOA în 2017) a făcut Festivalul Enescu „great again”? Nu e. Era deja, dar l-a adus la zi cu fenomenul muzical de pretutindeni și, poate și mai important, ne-a reamintit că Enescu este unul dintre marii compozitori moderni.Cu alte cuvinte, iată, suntem puși pe listă alături de celebrul Salzburg Festival. Sunt însă tristă că la categoria ”New Production” nu a fost nominalizată excepționala producție „Œdip” a lui Achim Freyer, de la Salzburg Festival, un adevărat triumf.