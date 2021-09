​Cine-l iubește pe Florin Cîțu

Florin Cîțu este exclusiv proiectul lui Klaus Iohannis, pe care l-a construit pas cu pas, din momentul în care Ludovic Orban a arătat că el este cel care conduce partidul. Opoziția de a intra în jocul anticipatelor la comandă, l-a făcut pe Klaus Iohannis să-și găsească omul dispus să execute, indiferent de costuri, strategia. Acel om a fost Florin Cîțu, senator și ministru de Finanțe, cu o prestație destul de ștearsă la acel moment și performanță nu tocmai excepțională, cu bube pe care atent a încercat să le ascundă - episodul SUA este unul dintre ele, oare singurul? Profilul perfect.







Florin Cîțu a acceptat senin să intre în jocul anticipatelor, a și recunoscut-o, într-un moment total nepotrivit, când pandemia punea stăpânire pe România, și nu a avut nicio problemă când I s-a cerut să renunțe la mandatul primit, cu nici zece minute înainte de votul din Parlament. A fost urcat pe cal din nou după alegeri și a luat deciziile fără ezitare, sub tutela lui Klaus Iohannis.







Toate aceste provocări erau valabile și pentru Ludovic Orban, însă omul zilei este acum Florin Cîțu.







Or, așa cum arată lucrurile azi, nu partidul, nu țara îl iubesc cel mai tare pe Florin Cîțu, ci PSD. De mâine încolo vom vedea dacă va fi vreo surpriză.

Florin Cîțu a câștigat președinția PNL, însă PNL a câștigat?Ce vedem în acest moment:Când președintele a dat semnalul, l-a demis pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, provocând prima criză în Coaliția cu USR-PLUS. Când ministrul Justiției, Stelian Ion, a căzut în disgrația prezidențială, i-a semnat revocarea, chit că aruncă totul în aer. Și a făcut-o. (am scris pe larg despre Cele trei motive pentru care lui Cîțu îi e mai bine fără USR-PLUS la guvernare)Faptul că USR-PLUS nu se va întoarce în Guvern câtă vreme în capul mesei este Florin Cîțu – cel puțin asta e valabil acum, vom vedea ce se va întâmpla și după alegerile din USR-PLUS – nu înseamnă însă că PNL nu va rămâne la Palatul Victoria. Iar acesta este obiectivul lui Klaus Iohannis. PNL va putea continua alături de UDMR, însă doar cu sprijinul tacit al PSD. Și-l va obține, pentru că PSD nu are niciun motiv acum să-l trimită în banca sa de senator pe Florin Cîțu. De ce ar vota PSD o moțiune de cenzură dacă știe clar că nu va primi niciodată guvernarea de la Klaus Iohannis? Este mult mai convenabilă o susținere a unui guvern minoritar în schimbul mufării la resurse și, în același timp să-i atace din toate pozițiile pe cei care iau deciziile oficial, mai ales într-un moment extrem de dificil cum este cel de acum. Strategia este simplă și s-a dovedit a fi aplicată cu succes până acum și fără îndoială de acum încolo.Probabil, Klaus Iohannis și Florin Cîțu se gândesc că resursa financiară pe care o au la dispoziție este suficientă pentru a le asigura o victorie în 2024. Le-a folosit acum pentru a avea un succes de etapă la Congresul PNL. Primarii au fost cumpărați la bucată sub pretextul investițiilor locale. Va fi însă suficient? Cel mai probabil, nu.Alegerile din 2024 vor fi unele complicate. În același an vor fi nu doar locale, ci și parlamentarele și prezidențialele la pachet. De această dată va conta „locomotiva”. Este aceasta Florin Cîțu? La o evaluare obiectivă, nu.Cu un PSD care va crește consistent pe fondul unei guvernări minoritare, cu provocări majore care se vad chiar de acum – continuarea crizei pandemice, situația prețurilor la energie - și cu vizibilitate tot mai clară a AUR, singura soluție a dreptei va fi un candidat comun PNL-USR-PLUS.Or, în acest moment acest lucru pare imposibil. Toate punțile par a fi tăiate, iar la slăbirea frontului dreptei în fața PSD va conta și lupta de guerrillă pe care o va face USR-PLUS de acum încolo, rămas în afara guvernării.Degeaba se grăbește „echipa câștigătoare” să-și proclame victoria în alegerile din 2024, riscul major este ca pierderea să fie pe toată linia.