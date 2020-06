Tratamentul cu Remdesivir pentru Covid-19 așteaptă unda verde în Europa, în timp ce în SUA costă mii de dolari

Primul lucru pe care l-am luat în mână când a fost declarată stare de pandemie, cauzată de virusul SARS-COV-2, a fost o carte. Mai precis un tom gros, cartonat, cu 1.170 de pagini și titlul „Boli infecțioase”, de profesorul Marin Voiculescu, medic și membru al Academiei Române. Cartea fusese a tatălui meu, însuși medic primar de boli contagioase, timp de aproape patruzeci de ani. Acolo am citit prima dată despre coronavirusuri și misterul lor. Acum, după bâjbâielile de tratament și vagile speranțe într-un vaccin, aflu că americanii ar fi găsit un leac. Unul scump, care ar putea aduce venituri de miliarde unei firme de biotehnologie.

Dar să revin puțin asupra ceea ce am citit în cartea profesorului Voiculescu -apărută în a treia ediție, la Editura Medicală- și m-a surprins. Volumul a fost publicat în 1981 și are un întreg capitol despre bolile determinate de corona virusuri. Voi cita prima frază: „Virusurile corona au fost izolate și identificate între 1965 și 1968, prin culturi făcute pe epitelii ciliate de trahee umană. Sînt implicate în 3-4% din infecțiile respiratorii acute ale omului“.

Urmează etiologia, epidemiologia, tabloul clinic și diagnosticul. La ultimul paragraf, referitor la tratamentul și profilaxia bolilor cauzate de coronavirusuri, aflam că „nu există un tratament etiotrop [n.a. care vizează cauzele bolii] și nici un vaccin eficace“.

Prin urmare, în primii 15 ani, de la descoperire până la apariția cărții, coronavirusurile n-au avut leac. Însă de atunci s-au scurs încă patruzeci de ani, timp în care știința medicală și farmaceutică au evoluat imens, ameliorându-ne sănătatea, dar și inundându-ne viața cu tot felul de tratamente fară eficiența scontată, sau cu efect de placebo. Efectul Placebo mizează pe ameliorarea unei boli, sau chiar vindecarea ei, prin auto-sugestia pacientului că se supune unui real tratament medical.

Remdesivir de miliarde

În cursa pentru vaccin și remedii medicale eficiente împotriva Covid-19, se află întreaga planeta. La nivelul statelor dezvoltate, cu fonduri bugetare importante pe segmentul medical, s-au precontractat deja milioane de doze de vaccinuri „care vor veni“. OMS-ul avertizează, în continuare, că acest lucru s-ar putea întâmpla doar la finele anului viitor. Între timp, soluțiile sunt oarecum „de alinare“. Sau poate nu? În discuție este tratamentul cu Remdesivir.

În 29 iunie, Spiegel.de scrie, citând din comunicatul companiei, de luni: „ Compania americană de biotehnologie, Gilead, a stabilit costurile de tratament pentru Remdesivir, medicamentul său care dă speranțe. Prețul unui tratament de cinci zile cu agentul pe care Gilead l-a dezvoltat, inițial, pentru utilizare împotriva infecțiilor cu Ebola, este de așteptat să fie de 2.340 dolari pe pacient în Statele Unite și în alte țări industrializate. Pentru pacienții privați, se spune că este de 3.120 USD“.

Prețul a fost subiectul unor dezbateri aprinse, de când Autoritatea pentru Sănătate din Statele Unite, FDA, a aprobat utilizarea sa în situații de urgență, la pacienții cu Covid-19, în luna mai. Experții au cerut Gilead să nu folosească pandemia pentru profit. Prețul stabilit acum este sub 5.080 de dolari, sumă pe care o recomandase grupul de cercetare a prețurilor la medicamente din SUA (ICER). Cu toate acestea, analiștii consideră că Gilead ar putea genera venituri de miliarde din Remdesivir, în următorii ani“.

Beneficii și limitări

Și Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a dat undă verde pentru utilizarea limitată a medicamentului, la pacienții cu Covid-19 din UE. Cu toate acestea, Comisia Europeană încă nu a emis autorizația în cauză.

Remdesivir, singurul medicament eliberat pentru a trata Covid-19, a accelerat timpul de recuperare al pacienților cu această boală, dar beneficiile au fost mult mai limitate, la pacienții care au nevoie de ventilație mecanică, ca parte a tratamentului lor, potrivit rezultatelor unui studiu clinic menționat de statnews.com. Articolul despre „beneficiile și limitările tratamentului cu Remdesivir“ a apărut la finele lunii mai.

Rezultatele inițiale ale studiului, care au dus la autorizarea de urgență a medicamentului de către Food and Drug Administration, au fost comunicate la sfârșitul lunii trecute. Datele complete au fost publicate în New England Journal of Medicine.

„Este un medicament foarte sigur și eficient”, a declarat Eric Topol, fondatorul și directorul Scripps Research Translational Institute. „Avem acum un prim medicament eficient pentru Covid-19, care este un important pas înainte și vom construi pe baza lui, cu alte combinații de medicamente“.

Dar Topol menționează că nu a existat niciun semn de beneficiu la pacienții care au început studiul cu starea inițială cea mai severă - cei care se aflau pe ventilație non-invazivă, care au fost intubați pe un ventilator sau care au primit oxigenare cu membrană extracorporală, un tratament în care oxigenul este adăugat la sânge, din afara corpului. „Trebuie să obținem ceva care să funcționeze pentru acești pacienți, care au o rată mare de mortalitate”, a spus Topol.

Studiul a 1.059 de pacienți a inclus 538 care au primit Remdesivir și 521 cărora li s-a administrat un placebo. Cei care au primit Remdesivir și-au revenit într-o medie de 11 zile, comparativ cu 15 zile la cei care au primit placebo. Mortalitatea în grupul Remdesivir a fost de 7,1%, comparativ cu 11,9% pentru grupul placebo“.

Prin urmare, constatăm o diferență de 4 zile la vindecare și ceva peste patru procente, la mortalitate. În ultimul caz am putea spune că fiecare viață câștigată contează, prin urmare tratamentul cu medicamentul care dă speranță ar trebui luat în calcul. Chiar dacă acesta va costa mii de dolari.