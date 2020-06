Coronavirus: Cât va costa un tratament cu Remdesivir, medicamentul împotriva Covid care urmează să apară și pe piața europeană, în SUA

Gilead Sciences a stabilit prețul medicamentului împotriva Covid-19, Remdesivir, la 2.340 de dolari pentru un tratament de cinci zile în Statele Unite și alte țări dezvoltate, a anunțat luni, în timp ce prețul pentru un singur flacon este de 390 de dolari, relatează Reuters. Asta în contextul în care și Agenția Europeană a Medicamentului a recomandat autorizarea condiționată de punere pe piață medicamentului, iar acum așteaptă aprobarea Comisiei Europene.

Prețul pentru companiile americane private de asigurare va fi de 520 de dolari pe flacon, a spus producătorul de medicamente, ceea ce înseamnă 3.120 de pacient pentru un tratament de 6 flacoane cu remdesivir.

Prețul este sub recomandarea celor de la Institute for Clinical and Economic Review (ICER) de săptămâna trecută de 5.080 de dolari pe cură.

Gilead a încheiat un acord cu Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA (HHS), iar spitalele ar trebui să primească tratamentul până la sfârșitul lui septembrie.

Departamentul pentru Sănătate a asigurat peste 500.000 de cure de tratament pentru spitalale americane pentru septembrie.

Această cifră reprezintă 100% din producția proiectată pentru luna iulie 94.200 și 90% din producția pentru august și septembrie.

Gilead a încheiat un acord cu producători de medicamente din India și Pakistan, inclusiv cu Cipla și Hetero Labs, pentru a produce Remdesivir pentru 127 de state aflate în dezvoltare.

Versiunea Cipla a medicamentului are un preț de 5.000 de rupii (66,24 de dolari), în timp ce varianta Hetero Labs are un preț stabilit la 5.400 de rupii.

Reamintim că Agenția Europeană a Medicamentului a recomandat autorizarea condiționată de punere pe piață a medicamentului Remdesivir pentru tratarea adulților și copiilor de peste 12 ani bolnavi de Covid-19 care au nevoie de oxigen suplimentar.

Remdesivir este primul medicament împotriva Covid-19 recomandat pentru autorizare în UE.

Această aprobare înseamnă că medicii pot prescrie medicamentul companiei Gilead, sub numele de Veklury, în Europa, odată ce este aprobat de Comisia Europeană.