Dacă nu exista Dana Budeanu pe internetul românesc, cineva tot o inventa

Dana Budeanu și Gabriela Firea

Dana Budeanu are verdicte pentru orice, trebuie doar să ceri și să speri

Dar stai, de ce ar trebui să-mi pese mie că există Dana Budeanu?

Cine sunt oamenii care o plac pe Dana Budeanu?

Dana Budeanu a pornit ca designer sau critic de modă. Nu știu sigur, pentru că sunt bărbat, nu „fătălău” și nu fac diferența. Sau cel puțin așa aș putea fi caracterizat, dacă Dana Budeanu m-ar caracteriza.Însă, indiferent cum a pornit în viața de adult, a ajuns în prezent un fel de vedetă a internetului care spune pe video și pe Facebook ce ar gândi părinții noștri.Să fi fost primăvară lui 2019, când am văzut la o fată de pe Facebook niște screenshoturi ciudate. „NEATA, LA’ AMETITELE CARE ARE SANCHI ANXIETATE SI ATACURI DE PANICA! MARS LA MUNCA!”. Acesta e unul dintre mesaje. În vreo trei ore a strâns peste 1.300 de aprecieri pe profilul lui Budeanu.„NOAPTE BUNA, LA TOATE AMETITELE CARE MEDITEAZA SI FACE PILATES SI SE COMBINA BIO!” a fost alt mesaj pe care l-am retinut. E din aprilie 2019.Sunt un om care a prins internetul ultimilor 15 ani și, firesc, am crezut că-i o pagină de trolling clasic online care și-a adunat ceva public. Dar era chiar o pagină reală. În fine, nu prea mi-a mai păsat după ce-am văzut câteva statusuri luate-n captură digitală de prietena asta de pe Facebook. Nu-i tipul de umor - sau caterincă - pe care să-l apreciez, așa că mi-am văzut de viața mea.Știam de Dana Budeanu doar că a fost soția lui Radu Budeanu, fondatorul publicației Cancan. Poate de-acolo și-a luat o parte din inspirația din prezent.În octombrie 2019, Dana Budeanu a venit peste noi toți. Și nu că ar fi ținut ea neapărat, ci pentru că Gabriela Firea a ținut să aibă un punct de vedere. Și pentru că n-a găsit niciunul propriu, a ridicat de pe jos unul de-ale Danei Budeanu. A fost total deplasat pe un subiect pe care exact primarul care a pompat milioane de euro în Catedrala Mântuirii Neamului nu ar fi trebuit să se exprime.Era despre spitalul construit de Asociația Dăruiește Viață prin donații de la cetățeni. Ce-o deranjase pe Firea era ceva cu terenul, că să vezi, că o fi și o păți și, deci, spitalul nu-i în regulă. Scandal mare cu Dana Budeanu. Moment în care Pro TV a zis că nu-i frumos ce s-a întâmplat și a oprit colaborarea cu ea.Ceea ce ne duce în vremuri mai actuale. Dana Budeanu a făcut un canal de YouTube pe care să pună păreri despre modă. Nu știu, nu mă pricep, dar am înțeles că a ținut-o langa cu „amețite” și „mafioți” și un fel de linie pe care a vrut s-o tragă între „bărbați” și „fătălăi”.Eu sunt însă de ceva ani pe internet și am înțeles instant: e pe caterincă de-aia proastă consumată de generația mai tânără sub forma meta. Adică e și nu e amuzant în același timp. Da, știu, generația tânără e mai greu de înțeles.Canalul de YouTube e succint numit: „ Verdict Dana Budeanu ”. Nu contest. Dacă chiar s-ar fi luat în serios cu rolul de vloggeriță, cifrele o ajută să se laude. Oamenii au, așa, o poftă de-a asculta o femeie vag cunoscută de pe TV când își dă cu părerea despre ce poartă și ce fac alții. Practic, cu fraza asta am rezumat internetul.N-o cunosc pe Dana Budeanu, așa că pot să spun fără să greșesc că știu ce-o caracterizează: are păreri. Despre bărbați, femei, spitale, donații, poluare, internet și, de ce nu? Politică. Asta chiar ne-aduce în zilele noastre.Pe pagina de Facebook a publicației „Știri pe surse”, ea are spațiu de câte un video în fiecare zi. Nu-i cine știe ce. Pune telefonul pe ceva și vreo cinci până la zece minute zice ce-i trece prin minte despre politică. Azi Mihai Tudose poate fi „Geaba Laba” și PSD într-o groapă, mâine poate e cineva de la USR care pică în colimator.Sigur, nici publicația, nici Dana Budeanu n-au pretenții că videourile astea au vreo valoare de analiză politică. Sunt doar verdicte adunate pe-o pagină de Facebook. Și a explicat ea mai bine decât mine ce vrea:„Suntem în mediul virtual și în mediul virtual suntem pă caterincă. Okay? Mediul virtual s-a inventat pentru entertainment. Nu s-a inventat nici să pui guvernul, nici să dai jos guvernul. Această rubrică a luat naștere în urma impactului isteric pe care postările Danei Budeanu le-au avut pă net.”Într-un video recent a venit cu altă evaluare:„Acest verdict politic e pentru oamenii obișnuiți care se uită și care în această campanie electorală trebuie să înțeleagă care-i treaba cu politica. Ca să nu mai pățim ce-am pățit în toamnă.”Nu știu ce-a pățit în toamnă. Eu-mi aduc aminte toamna cu ditamai scandalul în care Firea s-a băgat până peste cap. Dacă la asta se referă, e cam greu de revenit din așa ceva. Dacă se referă la Viorica Dăncilă - pe care a susținut-o - și înfrângerea de la prezidențiale, ce să zic, mai durează cinci ani până când o să mai aibă vreo șansă.Sigur, în 2020 avem alegeri: locale și parlamentare. Dacă verdictul Danei Budeanu poate ajuta PSD și îngropa PNL și USR (două partide care se descurcă singure excelent să-și sape groapa), atunci ea se contrazice singură: internetul poate pune guverne (primari și ceva parlamentari).Sincer, n-ar trebui. Ea e altă persoană de pe internetul ăsta mare care face suficientă gălăgie cât să fie băgată în seamă. Suntem însă într-un circuit vicios pe care l-am mai văzut și vreau să fac lumină în beciul ăsta care, uneori, poate deveni mediul online tocmai ca să înțeleagă și alți oameni cum funcționează lucrurile.Dana Budeanu e un tip standard de produs al internetului: cu cât ai păreri mai zgomotoase, cu atât oamenii se uită la tine. România a mai avut alde de-ăștia: Corneliu Vadim Tudor, George Becali, Ilie Năstase sau chiar Traian Băsescu.Toți, și cei trecuți, și cei actuali și viitori, sunt caracterizați de un singur lucru: lasă senzația că vorbesc liber.Pe fondul dezvoltării fenomenului corectitudinii politice, au apărut astfel de excepții ca Dana Budeanu. Internetul e îngăduitor cu aproape toată lumea, mai puțin cu extremiștii. A devenit un fel de podium pe care se urcă anumite voci și de-acolo încep să aibă păreri. La prima vedere par nefiltrate și intră într-un malaxor: dacă așa îi reții, și asta le aduce popularitate, așa vor continua.În Statele Unite ale Americii, după alegerea lui Donald Trump ca președinte, diverși specialiști în comunicare au căutat un răspuns. Și acesta a fost închegat într-o explicație simplă: există o majoritate tăcută care are nevoie, din când în când, de câte un personaj gălăgios care să spună ce cred și ei că gândesc.Că, în general, tac ca să nu fie izolați de diversele lor bule. Patty Hughes , o vedetă TV și stylistă de fashion, a explicat pentru NPR că „majoritatea tăcută” e, de regulă, pe treaba ei. Nu face scandal, vrea bani pentru ce muncește, nu se așteaptă la prea multe lucruri gratuite și, mai ales, nu vrea să fie privată de lucruri.Corectitudinea politică le-a lăsat membrilor majorității tăcute impresia că sunt privați de libertatea de exprimare.Iată, deci, cum ajungem la Dana Budeanu și succesul ei din online. Sigur, Pro TV a încheiat colaborarea cu ea, dar televiziunea oricum o limitată. Drept dovadă și acest status al lui Budeanu: „cele mai importante lucruri se fac in genunchi”.A fost publicat pe 20 februarie, aproape de ora 22, și în cam 13 ore a strâns peste 1.500 de reacții. E o afirmație atât de stupidă, în esență, și atât de non-amuzantă, încât le-ar fi jenă de ea și unchilor îmbătați cu vin de țară care citesc bancuri din tabloide. Dar pe internet prinde. Cineva a avut „tupeul” s-o zică. Chiar dacă n-a zis nimic.Ca să nu mai zic de altă „reușită” a Danei Budeanu: “VERDICT CUM FACI SA NU FII FATALAU!”, status la un video în care discută ea despre “amețitele și mafioții” din jur și care a strâns, în aproape 14 ore, peste 4.200 de reacții și aproape 880 de share-uri. O nebunie, nu? Duduie traficul online.Aș vrea să-ți spun cu nume și prenume, dar ce-ai face cu informația asta? Și, oricum, Dana Budeanu e un arhetip pentru ce ți-am zis mai sus. Până la final de 2020 poate nici nu vom mai vorbi de ea. Va veni altcineva - femeie sau bărbat - cu și mai multă gălăgie.Dana Budeanu e acum în zona aceea conservatoare a țării. Critică activiștii de mediu, nu crede în poluare, susține PSD, are păreri despre strategii de comunicare politică, e supărată că ziua lui Brâncuși a picat în aceeași zi cu verdictul ei, discută lejer despre ținute și cum ar trebui să fie oamenii în societate.Până acum, după ce-am înșiruit toate elementele astea, mi-am dat seama că Dana Budeanu este mătușa mea de 50 de ani, conservatoare și care nu înțelege de ce există minorități sexuale. Este unchiul meu care se îmbată și plânge comunismul, apoi înjură clasa politică. E, totodată, o verișoară îndepărtată a mamei care vorbește despre cum bărbații sunt prea feminini, cum adică să-și facă sprâncenele la salon, păi, pe vremea ei spărgeau lemne cu latul palmei, nu stăteau pe internet toată ziua.Dana Budeanu, așa cum au fost Vadim, Becali sau chiar Monica Tatoiu în trecut, este majoritatea tăcută a României. Verdict politic? Înveți ceva despre alegeri și politică? Absolut deloc.Nici Budeanu nu se ia în serios cu asta, dar cineva i-a dat spațiu să spună ce crede și oamenii stau și se minunează la ea. Mai amuzant e când sunt oameni nervoși că „ia uite, ce-a mai zis și pe cine a mai jignit”. În contra pondere sunt publicații care-i curăță imaginea și fani care-s dispuși să creadă că ea e adevărată și așa e în realitate.Dar asta e lumea în care trăim, ce te mai miri?